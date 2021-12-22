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HBL／張聿嵐8抄截 陽明首戰輕取苗商

中央社 / 台北22日電
陽明張聿嵐（右）組織進攻。記者曾思儒／攝影
陽明張聿嵐（右）組織進攻。記者曾思儒／攝影

高中籃球聯賽HBL女子組預賽陽明高中首戰靠著葉亞涵攻下18分，加上張聿嵐單場14分、8籃板、8抄截的表現，以73比55擊敗苗栗高商。

110學年度高中籃球聯賽HBL女子組預賽今天在高雄中學與高雄小巨蛋兩地登場，12隊分成A、B組，分組前3直接晉級8強，分組第4至6名則進行外卡賽，爭取前進8強最後機會。

張聿嵐頂著108學年度國中籃球聯賽JHBL冠軍賽MVP光環加入陽明高中，上季率隊重返4強，拿下第3名，並獲選為新人后，今年暑假赴美訓練，希望本季帶領陽明爭取冠軍榮耀。

陽明預賽與衛冕軍淡水商工同在B組，同組對手還有普門中學、苗栗高商，以及從資格賽出線的輔仁中學、南湖高中。

陽明預賽首戰與苗栗高商碰頭，開賽火力全開，首節拉出25比11攻勢，施佩儀單節進帳10分，而貢獻5次抄截的張聿嵐，更多次攔阻對方攻勢，苗商單節出現10次失誤。

陽明次節延續火力，反觀苗商進攻當機，單節僅攻下7分，讓陽明將比分拉開至49比18。

面對陽明陸續啟用板凳球員應戰，苗商下半場展開反攻，拉出37比24攻勢，但未能扭轉戰局，最終陽明以18分差取勝。

葉亞涵高二時因傷錯過躋身12人名單的機會，升上高三的她，預賽首戰拿下生涯新高的18分，外加5籃板；施佩儀斬獲全隊次高的16分，而張聿嵐表現同樣吸睛，繳出14分、8籃板、4助攻、8抄截的成績。

女子組首日賽事，淡商以101比50大勝輔仁中學，而南山高中、永仁高中、普門中學、北一女中也都贏得勝利。

HBL女子組 HBL

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