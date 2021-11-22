HBL／複賽分組「四山」同組搶三 史上頭一遭

110學年度高中籃賽HBL男甲級16強預賽21日收工，12強複賽名單全數出列，上季八強都順利晉級，外加4支資格賽晉級球隊，漏夜完成分組抽籤如下：

A組：新北南山高中、新北泰山高中、北市松山高中、台中東山高中、新北錦和高中、桃園治平高中。

B組：竹市光復高中、新北能仁家商、竹縣東泰高中、高市高苑工商、北市強恕高中、宜蘭高中。

複賽將於下月22至28日，與女甲級12強預賽，同步在高雄巨蛋、雄中體育館舉行，A、B兩組都採單循環，各取前三名共6隊直接晉八強，兩組四至六共6隊打外卡賽，搶最後兩席。

外卡賽先由A組第六對B組第五，贏隊挑戰A組第四，贏家晉級，另一組則是B組第六對A組第五，贏隊挑戰B組第四，贏家晉級。

兩組實力培析，A組方面，「四山」南山、泰山、松山、東山，同抽在一起，史上頭一遭，也平添變數，但另兩隊錦和、治平條件、戰力相對都較一般，想威脅「四山」很難，恐都得掉外卡賽，因而A組可能「四山搶前三」，有一座山得掉至外卡賽。

其中東山、南山預賽同組，21日南山89：78贏東山，分列小組一、二名，複賽兩隊又同組，屆時仍有得打，泰山預賽也是3連勝小組第一，但沒與複賽同在A組的另5隊遭遇。

松山是小組第二，唯一敗係21日爭小組第一，66：74輸給光復，複賽松山避開光復，兩隊暫不會再遭遇。

B組光復、能仁都是預賽3連勝小組第一，光復預賽曾83：43大贏宜中，複賽兩隊將再碰頭，能仁預賽爭小組一，則曾71：65小贏東泰，兩隊複賽又抽在一起，屆時再逢，變數不少，另一支預賽小組第二高苑，係21日56：64小輸給泰山，但複賽兩隊不同組，暫時避開。

本組如無意外，應是光復、能仁、東泰、高苑4搶3，有一隊得掉外卡賽，兩支小組第三晉級的強恕、宜中，條件、戰力相對稍不如上述四強，除非未來一個月脫胎換骨，否則兩隊大抵只能掉打外卡賽再拚。

預賽4支小組第四含嘉義萬能工商、台南新榮高中、新北三重商工、北市成功高中，都無緣複賽，本季到此結束。