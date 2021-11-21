HBL／延長賽退三重 宜中落淚重返12強

雖一度浪費兩位數落後，宜蘭高中今天頂住第四節落後5分壓力，110學年HBL男甲預賽最終戰在延長賽驚險以81：78力退三重商工，拿到12強複賽門票，締造屬於自己的歷史。

宜中是HBL傳統勁旅，最史最佳成績是90學年第4名，但102學年獲得第7名後就不曾再叩關8強，前兩年更是資格賽就止步，110學年重返預賽已經是高三球員「初體驗」。

宜中教頭林德齊感性說，12強在宜中的隊史來看，可能只是一小步，「但對這群球員來說，學長帶學弟跨出一大步。」他賽前還特別激勵球員，「這批都沒打過16強，我就和他們說『你們知道高雄巨蛋的休息室長什麼樣子嗎？』，這就是籃球迷人的地方，讓小朋友更有動力。」

面對同是資格賽出線的三重，宜中首節就取得22：12領先，半場打完也握有43：34優勢，但下半場進攻當機，兩節各只得13分，第四節先遭三重追平再陷入落後，但2分16秒落後5分時林柏辰投進關鍵三分球，拉抬起球隊氣勢，宜中先以69：69扳平比數，延長賽在許祐霖連進3球、隊長劉書維讀秒階段4罰中3領軍下，辛苦搭上12強末班車。

身高僅170公分的劉書維今天打滿45分鐘，雖僅拿6分但傳出6助攻還有8籃板，北市信義國中畢業的他賽後流下淚水，他笑說：「感覺很不可思議，第一次高興到哭！」

劉書維和林柏辰是宜中少數來自外地的球員，畢業自新北光榮國中的林柏辰透露，國中畢業時也曾到三重練球，但沒得到青睞，加上欣賞宜中球風，最終選擇前進蘭陽，今天攻下全場最高24分的他說：「前兩年我們跌倒過，這次7個高三，一起把團隊帶起來了。」