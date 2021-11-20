HBL／泰山輕取新榮 複賽12強9隊出爐

HBL高中籃球聯賽衛冕軍泰山高中，今天以87比53輕取新榮高中，取得預賽2連勝，也提前搭上晉級列車，複賽12強共9隊出爐，明天將決定最後3席門票誰拿到。

110學年度高中籃球聯賽男子組預賽，今天在台北體育館進行第3天賽事，預賽16支球隊分成4組進行循環賽，每組取排名前3的隊伍晉級12強複賽，其中僅D組3支晉級隊伍全數出線，成功高中則是首支確定淘汰的球隊。

目前A組晉級球隊包括上季亞軍南山高中與東山高中，B組則有泰山高中與高苑工商，C組光復高中與松山高中，D組則有能仁家商、東泰高中與治平高中。

而明天共有3場比賽將上演「割喉戰」，包括宜蘭高中與三重商工之戰、錦和高中對決萬能商工，以及強恕高中硬碰新榮高中，這3組PK戰的贏家，將可搭上12強末班車。

泰山明晚將與高苑爭搶分組冠軍，泰山教頭廖文彬表示，分組戰績攸關12強籤位，因此就算篤定晉級，仍舊會全力以赴，希望爭取最佳排名。

廖文彬也說，以預賽前兩場的球員表現來看，他們整體進攻表現不錯，兩分球的命中率可達53%，不過今天團隊三分線外出手41次僅命中4球，命中率僅10%，是他比較不滿意的部分，他也希望球員能即時調整、找回準星，「也希望大家上了球場打得能更有效率一點。」