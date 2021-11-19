HBL／史魯齊陷入空前低潮 能仁率先晉級12強

HBL傳統強權能仁家商，今天以87比58擊敗成功高中，在預賽拉出2連勝，成為聯盟首支確定晉級12強的球隊，不過球隊當務之急，卻是要找回昔日新人王史魯齊的威力。

110學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，由於預賽16支球隊分成4組循環，僅淘汰分組排名墊底的球隊，因此小組賽先拿2勝的球隊將可篤定晉級。

能仁今天贏球後，成為首支晉級的隊伍，史魯齊直言，晉級12強不過是基本盤，而眼前最大挑戰，則是找回自己的狀態。

史魯齊曾是108學年度的新人王，今年開季他始終在低檔徘徊，首役出戰治平高中，他全場僅拿8分、7籃板，今天他僅出賽不到11分鐘，拿下HBL生涯單場次低的3分。

對於近來自己低迷的表現，史魯齊承認，他也快不認識球場上的自己，「甚至跑起來都覺得怪。」他說訓練時可以輕鬆做到的事情，上了球場好像全都施展不開。

今年高三的史魯齊，很清楚自己會成為各隊鎖定的重點，他認為，也許是自己想太多，也有可能是太想要得分，但唯一可以確定的是，去年他曾因右腿脛骨末端骨折的傷勢，「已經全好了，現在我的身體沒有問題。」

至於要如何走出低潮，史魯齊搞笑地說：「回去讓教練罵一罵，記取錯誤改正後就會好吧。」教練李正豪則沒好氣地說：「我是很少罵人，但今天真的很想罵他。」