HBL／泰山球衣背號有密碼 張祐瑋不知自己是王牌

泰山高中球衣背號13號，代表的不光是榮譽、更多的是責任，教練廖文彬透露，泰山13號一直都是學校主力王牌，高二的張祐瑋不僅要撐起這件球衣，還有廖文彬的期待。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽今天在台北體育館登場，上季衛冕軍泰山高中今天展現連霸企圖心，首役以114比83大破強恕高中，輕鬆拿下本季首勝。

泰山上季奪得隊史首冠後全隊共7人畢業，今年穿上13號球衣的張祐瑋則是HBL菜鳥，廖文彬透露，他期許愛徒能成為聯盟裡最棒的大前鋒，他神秘地說：「因為泰山的13號，一直以來都是球隊的主力王牌。」

細數泰山穿過13號球衣的球員，的確都有些來頭，除了上季的王牌前鋒劉丞勳，還有混血長人譚傑龍等，不過高二的張祐瑋卻完全不知道這項傳統，他說：「我現在才知道，會選這個背號，是因為我國中就是穿13號。」

張祐瑋今天效率驚人，全場出賽不到20分鐘，累計9投7中，外帶罰球3罰中2，攻下全隊次高的16分，不過僅拉下3個籃板，他承認：「第一場比賽太亢奮了，太想得分，籃板、防守做得不夠好。」

頂著衛冕軍的光環，廖文彬強調，他告誡所有球員，拿冠軍是學長們締造的歷史，「你們要去創造屬於自己的光榮時刻。」他重申，冠軍已是上個球季的往事，現在他們一切都得從零開始。