HBL／張聿嵐赴美訓練心態升級 盼助陽明奪冠

陽明高中張聿嵐在拿下去年高中籃球聯賽（HBL）新人后後赴美訓練，張聿嵐今天透露，心態變得不太一樣，她也喊話，希望今年球隊成績比上屆更好，目標鎖定冠軍。

張聿嵐頂著國中籃球聯賽（JHBL）冠軍賽MVP光環，上季挑戰HBL舞台，率領陽明高中拿下季軍，並獲選為109學年度新人后，暑假期間赴美進行為期1個月的訓練。

升上高二的張聿嵐，肩上的擔子變得更重，她今天出席110學年度HBL開賽記者會接受聯訪時透露，赴美歷練，讓她心態變得不一樣，「就算比賽分數差距很多，但最後一刻還是有機會逆轉，甚至不會因為隊友1個失誤而發脾氣」。

談到教練李台英對自己的期許，張聿嵐透露，教練希望她盡量攻擊，不要一直傳球，「更多時候要把責任擔下來，緊要關頭更要把球的主導權拿回來」。

至於個人目標，張聿嵐表示，不強求個人數據、獎項，首要目標希望團隊能進步，爭取更好的成績，瞄準冠軍。

110學年度HBL女子組預賽12月22至28日將在高雄登場，從資格賽突圍的永平高中、南湖高中、東泰高中和輔仁中學，將與上屆8強隊伍淡水商工、永仁高中、陽明高中、北一女中、普門高中、南山高中、苗栗高商與金甌女中角逐8強席次。