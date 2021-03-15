高中生這麼帥是犯罪！20大HBL熱門明星籃球員報到

迷倒哥哥姊姊的魅力～

忘不了四強賽泰山高中的絕殺球，全隊走向冠軍戰，最後一役更上演逆轉勝，拚到最後一刻！109學年度HBL高中籃球聯賽落幕，你是不是還沉浸在熱血沸騰的比賽中，還好緊接著14日白色情人節當天，HBL明星賽開打，姊姊們看不懂球賽沒關係，看得到青春的肉體就可以！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查109學年度前進八強賽的HBL男子球員，一個個肌肉噴發、猛虎出匣的衝勁，才高中生就這樣帥，真的是犯罪啊（口水滿地）~

image source:IG/obbasports

TOP10 劉宥儇

才高一就拿冠軍！泰山高中劉宥儇在冠軍戰膠著的賽況中，製造一次上籃犯規，進算加罰三分落袋，讓球隊一舉逆轉贏得最後勝利，也幸運的在第一年的HBL就留下「新人王」的亮眼記錄。劉宥儇在場上表現亮眼，時常被捕捉到略微呆萌的可愛神情，奪冠後的壓力釋放，笑起來靦腆迷人，完全就是姐姐心中的帥氣鮮肉～

延伸閱讀：想念瘋看球賽的青春！今年最紅20大SBL超級籃球聯賽球員你最喜歡誰？

TOP9 廖慈恩

今年HBL大黑馬東泰高中靠著一股拚勁前進四強，其中面對強敵南山也不畏懼，飆進21分的東泰「小柯瑞」廖慈恩，有著爽朗笑容、稚嫩的黝黑臉蛋，是東泰最重要的「左輪手槍」，天生優異的運動神經和投籃手感，讓他外線頻發，「大號三分球」全是努力練出來的，一旦被他投開了、手感熱了，對手可是擋不住啊！

延伸閱讀：好強！好帥！又好美！中華女籃十大超人氣球星大集合

TOP8 宋昕澔

今年才高二的未來之星宋昕澔沒有高壯、強悍的身體素質，但靈活的進攻和判斷力是他的優勢武器，高一時就成為南山「搖擺人」，擔任前鋒積極得分，穩定的進攻讓球隊對他寄予厚望，今年在四強賽時和隊友吹起反攻號角，第四節時砍三分、罰球命中穩定軍心，心臟夠大顆，下一屆HBL勢必不能小覷。

延伸閱讀：【百大口碑】SBL經典的籃球明星大集合！誰才是網友最愛的人氣王？

TOP7 劉丞勳

場下小男孩、場上大男人，號稱泰山「武器」的劉丞勳不論是靈活度、搶球的激烈度都沒在客氣，他的位置全能，自踏上HBL舞台的第一年，數據亮眼留下「最強」封號，不過今年賽季開始他看似退步，卻是把自己「後放」，因為「自己最強毫無意義，球隊最強才是重點」，這樣體貼細膩、大器的高中生，怎麼能不愛～

延伸閱讀：最熱血的高中籃球！最帥最正的HBL球星在這裡！

image source: FB/歐爸的 親子 運動攝影

TOP6 喬納森

「綠色神盾」松山高中今年雖然無緣四強，但你一定也發現了陣中金髮碧眼的「南非王子」喬納森，他從國中時期其實就被教練視為聰明的球員，有著能在「甲組生存的能力」，很懂舉一反三，今年是他在HBL最後一年，雖然結果不盡人意，但他帶著球隊從低谷慢慢往上爬，有團結愛、有頭腦、有臉蛋、有體能的球員真的不常見了啊～

延伸閱讀：《全明星運動會》第二季來了！網友最關注十大備受期待選手是他們

TOP5 陳力生

常看台灣籃球大小賽事的人對陳力生一定不陌生，畢業於籃球名校金華國中，他沉穩看起來就是乖乖的「媽朋兒」，場上場下都是隊裡的定心丸，在後場的穩定輸出一直沒讓人失望，雖然今年冠軍賽以些微分數敗給泰山，為自己最後的HBL生涯添上一點遺憾，賽後他不甘的低頭落淚，更是讓大學長陳建州不捨安慰，成為場外亮點，也讓人更認識到這個認真又真實的大男孩。

延伸閱讀：是時候了！黑人陳建州一手催生 野獸林志傑率P. LEAGUE+20大猛將來了

TOP4 莊朝勝

光復高中「双勝連線」的莊朝勝雖然愛打籃球，但他對自己其實沒太大自信，身高177的他在籃球隊中並不算太起眼，自認沒有爆發力、破壞力或是厲害的外線，但教練相中他別的優勢，傳球視野和空間感，認為這根本是他天生具有的能力、難練的技能。

莊朝勝位處籃球場上指揮官的後衛，經過大學隊的磨練、經驗的累積，原本低調派轉為衝勁派，搭擋新火力陳將双簡直後場無敵，也帶領球隊奪下季軍創下校史最佳成績，沒有拿下首冠固然遺憾，但他對未來充滿信心，相信愛籃球的孩子不會太差啊！

延伸閱讀：木曜「全明星運動會」流量聲量都炸 誰是關鍵領袖聲量王？

TOP3 蔡宸綱

不給活路的絕殺三分球可說是今年HBL的大highlight了！場下憨厚大男孩、場上猛爆Man力十足，泰山高中的蔡宸綱在四強賽上，遇上對手光復難纏的防守，打得辛苦，但他證明了「球是圓的」，不到最後一刻都不知道輸贏，一記壓哨致勝三分球上演終場逆轉勝，直奔冠軍戰。

身高195的蔡宸綱擁有先天身高優勢，在冠軍戰他搶下12個籃板、5次助攻，飆出22的高分，和MVP徐宏瑋聯手把落後局勢一路掰回來，再次險勝迎接隊史第一座冠軍盃。

延伸閱讀：拚勁不輸任何人！《全明星運動會》12大魅力熱血女神來了

TOP2 史魯齊

184公分扛起球隊中鋒讓人難以想像，但能仁家商的史魯齊做到了！從國中時期就受到矚目的「重磅坦克」、「人氣坦克」，在JHBL時期就幫助球隊一路以17連勝闖進冠軍賽，面對對手派出200公分以上的中鋒對抗也沒在怕，憑藉身體素質和出色的破壞力，補強能仁欠缺的禁區扛霸子。



今年在HBL舞台上，史魯齊無懼長人的防守，轟出35高分擊敗強敵，雖然後續無緣四強和再拿下一冠，但他討喜、優秀的表現，是今年明星賽票選冠軍，球迷有望看他在比賽中灌籃。

延伸閱讀：《全明星運動會》激情爆發、熱血沸騰！十大最受網友關注黃金選手來了

TOP1 陳將双

一個新冠疫情，讓HBL更添看頭！本屆以光復高中球員出戰的陳將双自籃球名校金華國中畢業後，就旅美挑戰不一樣的賽場，但去年的疫情讓他回到台灣，加入光復成為「外掛」戰力，他的經驗值、能力值讓球隊相當倚重，最終拿下季軍創下隊史最佳成績。

深邃的雙眼皮和挺鼻，陳將双有著闖入叢林不畏懼的野性和衝勁，他將眼光放遠，挑戰完一次小巨蛋，下一步是留在台灣繼續HBL、挑戰職業聯盟還是回到美國，都還是未知數。

延伸閱讀：上班族今年必看電影《下半場》告訴我們的事：人生比的是誰氣長

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月12日至2021年03月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『HBL八強球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



