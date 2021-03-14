HBL／陳將双明星賽MVP 留台或返美未決定

高中籃球全明星賽男子組表演賽今晚登場，紅、白兩隊最終以84比84握手言和，白隊陳將双獲選MVP，他直呼，比較想要冠軍賽MVP，至於接下來將留台灣或返美念書，目前還未決定。

HBL高中籃球全明星賽今天在台大綜合體育館舉行，壓軸登場為男子組紅、白隊表演賽，公益明星隊由藝人劉畊宏帶領郭彥甫、王子、孫其君、大飛等人，與HBL各隊球星在場上一較高下。

不僅兩隊在場上較勁，南山高中陳力生今天在中場休息時間，與歌手陳勢安合唱，大展歌喉，炒熱場邊氣氛，第三節上場時，還被場邊主持人大虧，「歌手陳力生上場」。

陳將双從上半場3投全數落空，到下半場一開始連續飆進2記三分球，挑起兩隊在外線戰火，紅隊張傑程也不甘示弱、還以顏色，而史魯齊也加入外線開火的行列。

「上半場投不進，下半場就進了。」陳將双開玩笑地說，前面是在練投。

紅、白隊最後以84比84戰成平手，陳將双認為，「雙贏也不錯，不傷和氣」。

陳將双自金華國中畢業後，展開旅美生涯，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，去年決定提前返台，就讀光復高中，本季為光復拿下季軍。

陳將双明星賽貢獻16分，包括4記三分球，獲選為單場MVP，他直呼：「我比較想要（HBL）冠軍賽MVP。」

談到未來動向，陳將双透露，還未確定留在台灣發展或回美國，若留在台灣，可能是考量疫情和家人，若選擇赴美發展，則是希望挑戰自己，「在美國進步幅度比較大 」。