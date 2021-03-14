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HBL／明星賽廖偉皓轉身爆扣 獲灌籃大賽冠軍

中央社 / 台北14日電
廖偉皓轉身爆扣 ，灌籃大賽冠軍。 名衍行銷提供
廖偉皓轉身爆扣 ，灌籃大賽冠軍。 名衍行銷提供

高中籃球全明星賽今天點燃戰火，南山高中廖偉皓在灌籃大賽大秀轉身灌籃和雙手爆扣美技，兩次出場都贏得滿分50分，以總分100分，抱走金盃。

HBL高中籃球全明星賽今天在台大綜合體育館舉行，除了傳統紅、白隊對抗賽外，還有三分球大賽、灌籃大賽和混合投籃賽。

灌籃大賽共有8人參賽，不少球員在比賽過程中挑戰扣籃失利，南山高中廖偉皓是唯一兩階段在第一次嘗試灌籃就成功的球員。

廖偉皓近兩個月練球後偶爾練習灌籃，今天賽前僅練不到5次，並視光復高中張俊生等人為競爭者。

廖偉皓原先選擇打板扣籃，但擔心效果不好而作罷，第一階段以360度轉身灌籃，在場5名裁判全數高舉滿分10分牌子，獲得總分50分，第二階段則以反手扣籃，再度進帳50分，合計滿分100分，拿下灌籃大賽冠軍。

廖偉皓兩次灌籃都成功，並獲得滿分肯定，他坦言很訝異，以為灌籃時會卡住，即使成功，想說每名裁判可能最多給8、9分。

廖偉皓轉身爆扣，獲灌籃大賽冠軍。 名衍行銷提供
廖偉皓轉身爆扣，獲灌籃大賽冠軍。 名衍行銷提供

三分球大賽部分，女子組由陽明高中陳佳妤14分收下冠軍，光復高中後衛莊朝勝在男子組三分球大賽壓軸登場，以總分17分、1分之差，力退能仁家商後衛林柏叡。

「PK賽很緊張，出手前就知道第一顆很可能是麵包球。」莊朝勝投完第一球後，穩住陣腳，逐漸找回感覺，「就用平時練習的感覺去投籃」。

回憶起在投進最後一球前，一度與林柏叡戰成平手，莊朝勝透露，當時沒什麼壓力，抱持著「沒進可能還會再重比一次」的想法，選擇好好投那一顆球。

南山高中 能仁家商

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