HBL／泰山高中奪隊史首冠 MVP徐宏瑋人氣飆漲

泰山高中今年拿下隊史成軍以來HBL高中籃球聯賽隊史首冠，冠軍賽MVP徐宏瑋人氣跟著飆漲，他笑說現在學校裡有不少人會偷偷討論他，也有不少學妹主動希望跟他合照。

109學年度HBL高中籃球聯賽總決賽在3月7日於台北小巨蛋劃下句點，泰山克服第4節13分落後逆轉擊敗南山高中奪冠，今天全隊出席參加贊助商品牌活動，帥氣穿上冠軍T恤一起合照留影。

泰山教頭廖文彬透露一段小故事，泰山校長過去曾鼓勵過球隊，「只要相信可能就有可能。」也是因為這個信念，支持球隊在落後時仍願意相信他們可以做得到。

冠軍賽拿下最高23分，還包括演出5次抄截的徐宏瑋獲選為冠軍賽MVP，他笑說拿了這座MVP後，走在學校裡都會聽到有人偷偷討論他，他心理難免有些小虛榮，不過隊友則愛挖苦他，讓他有些哭笑不得。

為了慶祝泰山隊史首度稱霸，泰山區將發起遊行，廖文彬表示，這座冠軍不只是泰山全體師生的榮耀，也是在地的驕傲，近來不少店家主動提供打折等促銷，還主動送上小吃給他們，讓他有些受寵若驚。

今年泰山先發5人當中，將有4人畢業，還留在陣中的則是隊史首名新人王劉宥儇，談到下個賽季，他強調當然還是會想挑戰連霸，而廖文彬則期許學弟們能繼續挑戰超越學長，「今年我們是逆轉勝，希望未來我們可以在一路領先的情況下奪冠。」