快訊

評／「線上立破」的績效目標，是打擊犯罪還是製造犯罪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HBL／兩天決賽有4萬人次觀賽 高中體總否認防疫有雙標

中央社 / 台北10日電
HBL兩天總決賽共吸引4萬人次進場觀賽。 聯合報系資料照
HBL兩天總決賽共吸引4萬人次進場觀賽。 聯合報系資料照

高中體總秘書長朱彩鳳今天表示，HBL高中籃球聯賽所有防疫規範都依照中央流行疫情指揮中心指引辦理，也採取最高標準執行，她尊重其他單位專業考量，但兩者不應混為一談。

109學年度HBL高中籃球聯賽3月6、7日在台北小巨蛋舉行，今年兩天總決賽共吸引4萬人次進場觀賽，包括總統蔡英文與副總統賴清德，以及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都有前往觀賽。

不過，近來教育部宣布停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，主因是評估無法落實防疫，因此外界認為防疫有「雙標」。

朱彩鳳今天受訪時強調，HBL所有進場觀眾都採實名制，進場前也得量體溫，全程需佩戴口罩、場內禁止飲食，全都依照防疫指引辦理。

事實上賴副總統前往小巨蛋觀賽當天，中場時也接受轉播單位採訪，當時他就曾稱讚主辦單位，落實防疫相關規定，包括戴口罩、量體溫、用酒精洗手，同時也禁止在場內吃東西，他感謝主辦單位用心安排，還期盼大家多多進場看球。

對於近來的「雙標」爭議，朱彩鳳強調她尊重其他單位的專業考量，但在體育專業上她認為HBL不受影響，也不希望外界將兩者混為一談。

HBL

延伸閱讀

中職／聯盟防疫標準較HBL嚴格 指揮中心遭質疑雙標後回應

首批AZ疫苗檢驗過6關 只差無菌試驗就放行

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

首批AZ疫苗驗完就開打 陳時中：逾7成醫護願接種

相關新聞

HBL／兩天決賽有4萬人次觀賽 高中體總否認防疫有雙標

高中體總秘書長朱彩鳳今天表示，HBL高中籃球聯賽所有防疫規範都依照中央流行疫情指揮中心指引辦理，也採取最高標準執行，她尊...

HBL／泰山高中奪冠3/16遊街 商家推優惠慶祝

HBL高中籃球甲級聯賽男子組新北泰山高中奪冠、南山高中亞軍，女子組淡水商工奪冠，今天到市府獻獎。許多店家推出折扣優惠慶祝...

HBL／南山高中3年2度錯失金盃 侯友宜自嘲是他害的

新北市高中籃球在今年HBL決賽大放異彩，闖進決賽的泰山高中、南山高中與淡水工商，今日出席市政會議獻獎，其中南山近3年2度...

HBL／新北包辦男女組雙冠 侯友宜好開心

新北市長侯友宜今日接見轄內在109學年度高中籃球聯賽（HBL）取得佳績的隊伍，包括男、女子組冠軍泰山高中、淡水商工以及男...

HBL／泰山面臨陣容大換血 廖文彬已有接班人選

奪下隊史首座HBL金盃的泰山高中，將面臨換血陣痛期，對球隊戰力大打折扣，而教練廖文彬卻表示，球隊雖有7名高三生即將畢業，但後續接班的人員已經就緒，將維持舊有球風，朝著連霸之路邁進。 本屆泰山

HBL／泰山首度封王 徐宏瑋獲MVP

隊史第三度打進HBL男甲級冠軍戰，泰山高中昨天終於嘗到登頂滋味，且是克服第四節最多13分落後，在高三後衛徐宏瑋、中鋒蔡宸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。