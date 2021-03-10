HBL／兩天決賽有4萬人次觀賽 高中體總否認防疫有雙標

高中體總秘書長朱彩鳳今天表示，HBL高中籃球聯賽所有防疫規範都依照中央流行疫情指揮中心指引辦理，也採取最高標準執行，她尊重其他單位專業考量，但兩者不應混為一談。

109學年度HBL高中籃球聯賽3月6、7日在台北小巨蛋舉行，今年兩天總決賽共吸引4萬人次進場觀賽，包括總統蔡英文與副總統賴清德，以及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都有前往觀賽。

不過，近來教育部宣布停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，主因是評估無法落實防疫，因此外界認為防疫有「雙標」。

朱彩鳳今天受訪時強調，HBL所有進場觀眾都採實名制，進場前也得量體溫，全程需佩戴口罩、場內禁止飲食，全都依照防疫指引辦理。

事實上賴副總統前往小巨蛋觀賽當天，中場時也接受轉播單位採訪，當時他就曾稱讚主辦單位，落實防疫相關規定，包括戴口罩、量體溫、用酒精洗手，同時也禁止在場內吃東西，他感謝主辦單位用心安排，還期盼大家多多進場看球。

對於近來的「雙標」爭議，朱彩鳳強調她尊重其他單位的專業考量，但在體育專業上她認為HBL不受影響，也不希望外界將兩者混為一談。