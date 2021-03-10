HBL／泰山高中奪冠3/16遊街 商家推優惠慶祝

HBL高中籃球甲級聯賽男子組新北泰山高中奪冠、南山高中亞軍，女子組淡水商工奪冠，今天到市府獻獎。許多店家推出折扣優惠慶祝泰山高中奪隊史首冠，16日還將遊街分享喜悅。

新北市府教育局今天表示，新北泰山高中、南山高中男籃及淡水商工女籃，一路過關斬將闖進高級中學籃球聯賽（HBL）總決賽。新北連續3年上演男子組內戰，總決賽由泰山擊敗南山，豎立創隊以來新紀錄。淡水商工以14戰全勝贏后冠。

3支球隊今天由校長、教練帶領，在市政會議獻獎並贈送簽名球給市長侯友宜，獲與會局處首長熱烈掌聲。侯友宜頒發獎金鼓勵，並與隊員們合影。

侯友宜說，高中籃球比賽相當熱血，也讓年輕人有逐夢的機會，每一個比賽後面都有故事。人生就像球賽，不到最後一刻不知結果，大家一定要堅持到最後。他恭賀泰山高中逆轉勝，也勉勵南山高中繼續努力，永遠不放棄就有獲勝機會。

泰山高中校長李立泰表示，奪得隊史首冠後，泰山區民相當高興，不少商家推出折扣響應，只要說出「泰山高中拿第一」通關密語，就可獲得買一送一的優惠。學校預計於16日在泰山區的主要道路遊街，分享奪冠的喜悅和榮耀，也讓球員感受自己成為在地的驕傲。

教育局說，手心手背都是肉，讓前往加油的市長侯友宜相當為難，不曉得要先坐在哪一區比較公平。最後還與泰山、南山兩校校長協商，依照主辦單位介紹出場的次序，上半場先坐在泰山高中加油區。

教育局說，淡水商工女子籃球隊自82學年度成立後，期間創下10度封后的輝煌佳績，並有4次連霸紀錄，今年連霸成功，順利奪下隊史第11冠。侯友宜今天還鼓勵隊員明年再創3連霸。