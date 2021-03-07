HBL／執教泰山10年換來首冠 廖文彬：就等揮出這一劍

今年在泰山高中執教剛滿第10年，廖文彬終於抱回生涯第1座HBL冠軍獎盃，賽後他感性地說：「人家總說10年磨一劍，我等10年就是為了揮出這一劍。」

今天泰山克服第4節13分落後，在109學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽演出精彩逆轉勝，以81比78後來居上扳倒南山高中，如願摘下隊史首冠。

執教滿10年，廖文彬有苦也有甘，早婚的他育有4名子女，「教練這個工作，永遠是陪別人小孩的時間比陪自己的多。」說到這，他也特別感謝他的老婆和家人，「是他們一直在當我的後盾，才讓我可以繼續站在這個崗位上。」

事實上廖文彬早在6年前就曾挑戰HBL金盃，那原該是他最大的驕傲，卻成了他最大的痛。

那年泰山從資格賽出發，整季拉出不敗的20連勝，唯一失利就是在冠軍賽，當年他們對手是「綠色神盾」松山高中，那一役也是松山高一菜鳥高國豪一戰封神的代表作。

雖然跌得很重，但廖文彬沒有放棄，他就是賭這麼一口氣，去年就算泰山再次於冠軍賽鎩羽，他還是相信自己、相信自己的球員，「我們可以做得到。」

今年冠軍賽前，他把6年前爭冠失利那批的子弟兵全部叫回來，叫大家一塊穿上西裝，一起享受這隊史的第1次，這一回總算如願以償。

也由於長期執教，廖文彬的兒子耳濡目染，也開始打籃球，他希望今年泰山的奪冠之旅，能幫寶貝兒子好好上一課，「我希望他能知道，在成功前一定很辛苦，甚至也會有難過的時候，只有努力堅持，才能品嚐到成功的果實。」