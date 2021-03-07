HBL／泰山奪隊史首冠 蔡統總擔任頒獎嘉賓

第4節還落後13分，泰山高中球員靠著拼勁與強悍防守，硬是扭轉頹勢，加上劉宥儇關鍵上籃得手、率隊超前，泰山終場以81比78逆轉南山高中，拿下隊史成軍以來的HBL首冠。

109學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰，今晚在台北小巨蛋登場，泰山與南山上演「雙山對決」，吸引了爆滿球迷進場，就連總統蔡英文也是座上賓，比賽最後蔡總統應邀頒獎，球員與有榮焉。

比賽關鍵的第4節，泰山克服13分落後，徐宏瑋關鍵抄截並妙傳劉宥儇上籃進算，還賺到加罰，一口氣連拿3分、扭轉戰局，最後泰山守住南山反撲，如願拿下隊史首冠。

比賽結束後，泰山球員興奮地相互擁抱，享受締造隊史的這一刻，演出關鍵抄截的徐宏瑋，今天拿下全隊最高的23分，另有6籃板、6助攻與5抄截，也獲選為冠軍賽MVP。

攻進超前分的菜鳥前鋒劉宥儇承認，罰球當下很緊張，因為前一次兩罰他都失手，「罰球前我告訴自己，平常心就好。」

所幸這回劉宥儇沒再「放槍」，穩穩罰進後，他承認：「當下就覺得冠軍是屬於我們的，但比賽還沒結束，所以防守不能鬆懈。」

今天拿下10分的劉宥儇，不僅隨隊寫下隊史新頁，同時還成為第1個泰山出品的新人王，他開心地笑說：「這應該是這個賽季最完美的結局。」

今天攻下22分、12籃板與5助攻的高三主力蔡宸綱，打滿全場40分鐘，他開心地表示，拿到冠軍感覺有些不可思議，「這是我們一直以來的目標，很高興我們辦到了。」

南山浪費雙位數領先，遭對手逆轉痛失冠軍，賽後教練許時清也難過地流下男兒淚，他強調幾波進攻球員沒有把握機會，反讓對手打出氣勢，加上關鍵失誤被對手轉換快攻，成了落敗最大關鍵。