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HBL／超狂淡商大勝永仁！14戰全勝寫連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
淡商韓汛（中）上半場就攻下15分。記者季相儒／攝影
淡商韓汛（中）上半場就攻下15分。記者季相儒／攝影

昨天4強賽驚險逆轉勝，HBL女甲級衛冕軍淡水商工挑戰「全勝封后」的最後一步意外走得輕鬆，首節雖僅以12：9領先，第二節馬上打出一波14：0強攻奠定勝基，終場以76：51力退永仁高中，寫下109學年14戰全勝的完美戰績，迎接隊史第11座金盃。

淡商昨天辛苦逆轉陽明高中，再闖冠軍戰的首節命中率不佳，雖有菜鳥後衛李恩芯飆破外線開場，但首節僅拿12分，不過永仁命中率更差，單節僅拿9分，全隊7罰更僅中2。

第二節淡商隊長郭虹廷連打進兩球，高二前鋒韓汛再飆進第二記外線，加上李恩芯連罰帶投連拿5分，淡商打出一波14：0攻勢；永仁直到5分52秒才靠楊芷昀打板三分球得分開張，但淡商繼續攻擊籃下，半場差距已擴大到39：18。

易籃後永仁手感仍沒回溫，前3分鐘只有林靜妍進球，三節打完淡商將領先再擴大到52：28，第四節也一路維持兩位數優勢，最終就以25分大勝，完成整賽季「全勝封后」。

上半場韓汛已拿15分，郭虹廷10分，菜鳥後衛李恩芯8分；下半場韓汛再添5分，20分是全場最高，郭虹廷17分。永仁進攻熄火，只有張雅琴14分、林靜妍11分撐場。

冠軍戰「勝率」超高的淡商，過去14度爭冠成功10次，今天再完成隊史第4度的2連霸，且是和90學年和103學年一樣寫下整季全勝的完美紀錄，明年有機會挑戰82到84學年後隊史再一次的3連霸。

永仁隊史第6度打進冠軍戰，但除101和102學年登頂，連同今天的4度挑戰都飲恨。

HBL專題報導

▪HBL 4強最新賽程與比分

淡商菜鳥中鋒蕭豫玟（左二）在永仁球員中拉下籃板。記者季相儒／攝影
淡商菜鳥中鋒蕭豫玟（左二）在永仁球員中拉下籃板。記者季相儒／攝影
永仁隊長楊芷昀。記者季相儒／攝影
永仁隊長楊芷昀。記者季相儒／攝影
淡商隊長郭虹廷強打籃下。記者季相儒／攝影
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淡商隊長郭虹廷中距離跳投。記者季相儒／攝影
淡商隊長郭虹廷中距離跳投。記者季相儒／攝影
淡商打進冠軍戰，新北市市長侯友宜（後排右三）也來觀戰。記者季相儒／攝影
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永仁高中 淡水商工 HBL

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