HBL／賴副總統現身小巨蛋 體驗高中籃球熱血與感動

副總統賴清德今天上午前往台北小巨蛋觀看HBL女子組季軍戰，他表示，在現場充分感受到球員追逐夢想的熱誠，在球場上的拚勁讓人十分感動，也希望大家進場支持球員。

109學年度HBL高中籃球聯賽今天在台北小巨蛋進行男、女子組季軍戰與冠軍戰，賴副總統在立委吳思瑤、「台灣飛人」陳信安、教育部常務次長林騰蛟等人陪同下，親臨現場看球。

比賽中場賴副總統接受電視台專訪，他透露小學與國中是打棒球，高中及大學則是打籃球，所以他也很喜歡籃球，一直希望可以來看比賽、為球員加油，「今天很高興終於如願」。

賴副總統透露，現場看比賽讓他充分感受到球員追逐夢想的熱誠，球員在場上的拚勁讓人感動，「在現場的感動絕對不是可以在家裡看電視可以比較的」。他並呼籲社會大眾盡量進場支持並鼓勵球員。

由於台灣防疫成效卓越，也讓各項賽事可以恢復正常舉辦，賴副總統對此表示，台灣政府超前部署，加上疫情指揮中心專業且負責任，各項防疫規定都訂定得非常好，因此大家不用擔心。

賴副總統稱讚HBL主辦單位落實防疫相關規定，包括戴口罩、量體溫、用酒精洗手，同時也禁止在場內吃東西，他感謝主辦單位用心安排，也期盼大家多多進場看球。