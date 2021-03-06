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HBL／東泰高中纏鬥南山 新竹縣長楊文科：你們已締造傳奇

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
東泰高中首次打進4強，今天對上南山高中，雙方展開激烈纏鬥。圖／縣府提供
東泰高中首次打進4強，今天對上南山高中，雙方展開激烈纏鬥。圖／縣府提供

HBL高中籃球聯賽4強賽今天在台北小巨蛋開打，新竹縣東泰高中以黑馬之姿對上南山高中，過程中雙方纏鬥，新竹縣長楊文科、立委林思銘、林為洲等人都到場為東泰高中加油，雖然最後以4分之差落敗，但楊文科則讚東泰高中籃球隊「你們已經締造奇蹟傳奇」。

東泰高中在比賽前2節讓頭號種子南山高中陷入苦戰，打出一波雙位數差距，身高僅165公分的東泰高中廖慈恩，攻下全隊最高21分，高三長人黃偉程進帳20分、余祥平12分，可惜第4節南山連續進球，最終東泰以72：76，4分之差落敗，無緣隊史首張冠軍賽門票。

教練高丁國柱表示，這是東泰高中第1次進軍4強要好好去享受，希望隊員們不要有太大的壓力，雖然輸了保持平常心，明天比賽繼續發揮超群的戰力，更讚隊員們今天打成這樣真的很棒了。

新竹縣府教育處長楊郡慈則說，這次東泰高中能創下佳績也有勞於基層教練對選手的照顧及培訓，身心都保持最佳狀態，才能有今天的表現，縣府會持續投入更多資源，成為選手及教練的最佳後盾，讓選手教練專心投入訓練與比賽，爭取更多榮耀。

新竹縣長楊文科特地北上台北小巨蛋，為東泰高中加油。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科特地北上台北小巨蛋，為東泰高中加油。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科特地北上台北小巨蛋，為東泰高中加油。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科特地北上台北小巨蛋，為東泰高中加油。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科、立委林思銘、林為洲等人都到場為東泰高中加油。圖/縣府提供
新竹縣長楊文科、立委林思銘、林為洲等人都到場為東泰高中加油。圖/縣府提供

新竹 楊文科 小巨蛋 HBL

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