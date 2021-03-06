聽新聞
test
0:00 / 0:00
HBL／東泰高中纏鬥南山 新竹縣長楊文科：你們已締造傳奇
HBL高中籃球聯賽4強賽今天在台北小巨蛋開打，新竹縣東泰高中以黑馬之姿對上南山高中，過程中雙方纏鬥，新竹縣長楊文科、立委林思銘、林為洲等人都到場為東泰高中加油，雖然最後以4分之差落敗，但楊文科則讚東泰高中籃球隊「你們已經締造奇蹟傳奇」。
東泰高中在比賽前2節讓頭號種子南山高中陷入苦戰，打出一波雙位數差距，身高僅165公分的東泰高中廖慈恩，攻下全隊最高21分，高三長人黃偉程進帳20分、余祥平12分，可惜第4節南山連續進球，最終東泰以72：76，4分之差落敗，無緣隊史首張冠軍賽門票。
教練高丁國柱表示，這是東泰高中第1次進軍4強要好好去享受，希望隊員們不要有太大的壓力，雖然輸了保持平常心，明天比賽繼續發揮超群的戰力，更讚隊員們今天打成這樣真的很棒了。
新竹縣府教育處長楊郡慈則說，這次東泰高中能創下佳績也有勞於基層教練對選手的照顧及培訓，身心都保持最佳狀態，才能有今天的表現，縣府會持續投入更多資源，成為選手及教練的最佳後盾，讓選手教練專心投入訓練與比賽，爭取更多榮耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言