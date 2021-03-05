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HBL／光復205巨塔歸隊攪戰局 「強渡泰山」添利器

中央社 / 安台北5日電
光復高中。 名衍行銷提供
光復高中。 名衍行銷提供

109學年度HBL高中籃球聯賽總決賽明天上午10時在台北小巨蛋點燃戰火，男子組驚奇光復高中205公分巨塔鄭名斈也將傷癒歸隊，教頭陳定杰期許愛將能成為改變戰局的X因子。

今年男子組將由頭號種子南山高中出戰東泰高中，上季亞軍泰山高中則要面對光復，泰山前鋒蔡宸綱直言，「光復的區域防守很棘手」，如今再多了205公分長人，「我會把自己本分做好，不會讓他太輕鬆」。

今年高一的鄭名斈本季僅出賽8場，場均繳出3.5分、7籃板，每場還能送出1.5次阻攻，不過他在8強複賽開打前左踝扭傷高掛免戰牌，直到總決賽才傷癒歸隊。

光復本季每階段都在進化，除王牌陳將双始終是頭號攻堅主力，複賽時莊朝勝火力噴發，8強準決賽又殺出165公分的奇兵李宗漢，如今總決賽鄭名斈擺脫踝傷歸隊，陳定杰說：「我希望他最後兩戰都能拿下20分，幫助光復奪得隊史首冠，並摘下新人王。」

光復王牌陳將双則吐嘈，要高一學弟鄭名斈兩戰各拿20分有些不切實際，加上傷勢又剛好，「他每場抓20個籃板更實在，好啦，至少10分、20籃板就可以了」。

泰山教頭廖文彬直言，松山高中今年陣中擁有兩名212公分長人，各隊也都和松山交手過，因此面對高塔作戰並不陌生，他語帶玄機表示：「要擺高個不打緊，關鍵是他能放在場上多久，再說打籃球不是比身高。」

至於頭號種子南山則是繃緊神經，教練許時清強調，絕對不會掉以輕心。主力控衛陳力生也表示，全隊都戰戰兢兢，不會因為東泰是第4種子心態就放鬆。

陳將双 松山高中 泰山高中

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