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HBL／四強決賽時間、轉播看過來！ 投票預測誰捧金盃
109學年度HBL總決賽6、7日將在台北小巨蛋舉行，連續2天將從早上10點起連續進行四場決賽，男女子組共8支球隊要爭搶最後的金盃，力求為本學年度賽程畫下完美句點。
男子組四強球隊為南山高中、泰山高中、光復高中與東泰高中；女子組則是淡水商工、永仁高中、北一女中與陽明高中。首日賽程將在本周六(6日)早上10點由女子組的淡水商工vs. 陽明高中揭開序幕，緊接接著男女子組交替進行，依序是中午12點南山vs.東泰、下午4點永仁vs.北一女，最終晚上6點是壓軸的光復vs.泰山，四場比賽勝隊將晉級冠軍戰，落敗方只能爭季軍。
7日賽程開打時間與前一日相同，兩場季軍戰先打頭陣，下午4點後則是重頭戲冠軍戰。8場比賽將透過有線電視東森超視、以及八大線上直播平台（YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、KKTIX虛擬場館、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達電視、my Video）以及全台7-ELEVEN共1,400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播。
賽事精彩可期，一起透過下方投票預測冠軍球隊！
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