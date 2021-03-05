聽新聞
test
0:00 / 0:00
HBL女甲決賽分析／淡商拚全勝封后 永仁、北一女力求突圍
淡水商工上個學年度重返后座，笑納隊史第十冠，新學年強度不減、高度更勝以往，隊長郭虹廷、高二趙云楓、菜鳥蕭豫玟組成的「三塔」，將是各隊最難解的題，本學年度12戰全勝，複賽以7勝0負獨走。
繼103學年度再闖四強的陽明高中，「大物新人」張聿嵐隨著賽事漸入佳境，然則主控鄧詠心複賽遭逢傷勢，為陽明寫下未知數，四強碰上長人如林的淡商，隊長李若瑋、射手陳佳妤勢必得設法突圍。
永仁高中、北一女中，複賽雙雙寫下5勝2負戰績，不過永仁本季兩度對戰北一女都勝出，優異的團隊抄截帶動攻守轉換是一大特色。北一女雖然對戰稍佔劣勢，但今年高度提升，加上「小綠綠」籃板拚搶意識強烈，蔡佑蓮、宋瑞蓁一內一外搭配連線，力圖連兩年闖冠軍戰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言