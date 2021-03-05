HBL女甲決賽分析／淡商拚全勝封后 永仁、北一女力求突圍

淡水商工上個學年度重返后座，笑納隊史第十冠，新學年強度不減、高度更勝以往，隊長郭虹廷、高二趙云楓、菜鳥蕭豫玟組成的「三塔」，將是各隊最難解的題，本學年度12戰全勝，複賽以7勝0負獨走。

繼103學年度再闖四強的陽明高中，「大物新人」張聿嵐隨著賽事漸入佳境，然則主控鄧詠心複賽遭逢傷勢，為陽明寫下未知數，四強碰上長人如林的淡商，隊長李若瑋、射手陳佳妤勢必得設法突圍。

永仁高中、北一女中，複賽雙雙寫下5勝2負戰績，不過永仁本季兩度對戰北一女都勝出，優異的團隊抄截帶動攻守轉換是一大特色。北一女雖然對戰稍佔劣勢，但今年高度提升，加上「小綠綠」籃板拚搶意識強烈，蔡佑蓮、宋瑞蓁一內一外搭配連線，力圖連兩年闖冠軍戰。

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