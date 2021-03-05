HBL男甲決賽分析／光復「双勝」拚首冠 雙山坐陣防黑馬

淡水商工上個學年度重返后座，笑納隊史第十冠，新學年強度不減、高度更勝以往，隊長郭虹廷、高二趙云楓、菜鳥蕭豫玟組成的「三塔」，將是各隊最難解的題，本學年度12戰全勝，複賽以7勝0負獨走。 繼103

2021-03-05 08:00