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HBL男甲決賽分析／光復「双勝」拚首冠 雙山坐陣防黑馬

聯合新聞網 / 綜合報導
光復「双勝」組合莊朝勝（右一）和陳將双（左一）。 報系資料照
光復「双勝」組合莊朝勝（右一）和陳將双（左一）。 報系資料照

光復高中本季在「双勝組合」旅美小將陳將双、隊長莊朝勝帶領下，繼107學年後隊史二度挺進四強。即便內線菜鳥鄭名斈負傷，但禁區「雙恩」馮誠恩、李恩跳出，助籃猿軍團打出6勝1負戰績，相隔2年二度攻蛋，朝隊史首冠叩關。

然而光復高中得先強渡「泰山」，108學年泰山高中總決賽兵敗小巨蛋，不敵能仁與金盃擦身，今年泰山強勢重返，亞軍班底雙衛張東庭、徐宏瑋，加上得分主將劉丞勳、蔡宸綱穩定輸出，劍指王座不讓小巨蛋成傷心地。

高雄12強複賽落入外卡，以「外卡球隊」自我砥礪的南山高中，八強賽穩中求勝，僅敗給光復高中，但追逐隊史第八冠、相隔5年重拾寶座，控球陳力生、得分之刃彭冠綸乃至高二好手宋昕澔得打出王者氣勢，方能一償宿願。

今年上演最大驚奇莫過於「黑馬」東泰高中，自資格賽起厲兵秣馬，準決賽在主控廖慈恩、鋒線余祥平、羅冠淯聯手狙擊傳統強權能仁家商，粉碎衛冕軍的三連霸夢，締造隊史首闖四強紀錄。東泰教頭高丁國柱102學年曾率屏中譜寫「屏中五虎」傳奇，總決賽令人拭目以待。

HBL 泰山高中 南山高中 陳將双

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