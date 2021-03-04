HBL／全新木雕獎盃 來自冠軍成員官致佑之手

中央社 / 台北3日電
能仁家商去年冠軍成員官致佑與父親官小欽攜手打造HBL全新木雕獎盃，獎盃以龍象徵榮耀飛躍，火焰圖騰代表輝煌，日、月則是永恆流傳，圓球不僅為日，也是籃球精神的表象。 中央社（官致佑提供）
能仁家商去年冠軍成員官致佑與父親官小欽攜手打造HBL全新木雕獎盃，獎盃以龍象徵榮耀飛躍，火焰圖騰代表輝煌，日、月則是永恆流傳，圓球不僅為日，也是籃球精神的表象。 中央社（官致佑提供）

去年官致佑隨能仁家商奪冠，他手中抱著HBL至高無上冠軍金盃，沒想到今年他與父親歷時2個多月打造的全新木雕獎盃，成了所有球員追逐的夢想和目標。

109學年度高中籃球聯賽（HBL）將於本週六（6日）在台北小巨蛋進行壓軸決賽，今年高中體總也首度以木雕藝術創作，透過純手工打造冠軍獎盃，而負責製作的就是去年能仁家商冠軍成員官致佑，以及他的父親官小欽。

官小欽是台灣木雕雕龍的大師人物，官致佑國二時就立定志向，高中畢業後將承接父親衣缽，他透露從小自己就喜歡畫畫，也因為做好回家學手藝的心理準備，就讀能仁時特別選擇普通科系的廣告設計。

官致佑表示，當知道要和父親聯手打造HBL全新獎盃時，他非常開心，因為褪下球衣後，還可以用不同型態和HBL這個舞台連結，更特別的是，「以前我們想著是如何追逐金盃，現在我的作品成了大家追尋的目標。」

這次的木雕獎盃以龍象徵榮耀飛躍，火焰圖騰代表輝煌，日、月則是永恆流傳，圓球不僅為日，也是籃球精神的表象，官致佑表示，整個創意發想與前製雛形是老爸負責，後期雕塑則全是出自他手。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，HBL至今33年，她希望年年有創新、有改變，去年能仁奪冠後她陪同球隊一起去澳洲移地訓練，得知官致佑的父親是木雕大師級人物，當下就達成共識要打造全新的冠軍獎盃。

朱彩鳳強調，今年的冠軍獎盃格外有意義，除了結合藝術創作，另一方面官致佑本身就是HBL的球員，她透露，就像今天HBL總決賽記者會找來永平工商表演川劇變臉，也是改變的一環。

HBL 能仁家商

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