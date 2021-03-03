HBL／陽明挑戰全勝淡商 盼複製12年前綠色奇蹟

HBL陽明高中12年前曾連續扳倒淡水商工與尋求3連霸的海山高中，雖然決賽不敵普門高中，拿下亞軍，但仍寫下HBL「綠色奇蹟」，今年她們希望複製12年前傳奇，再次扳倒淡水商工。

109學年度HBL高中籃球聯賽總決賽將於3月6、7日在台北小巨蛋舉行，男子組將由南山高中迎戰東泰高中，光復高中則要面對上季亞軍泰山高中；女子組本季全勝的衛冕軍淡水商工要碰上北市陽明高中，永仁高中將對上北一女中。

談起12年前的「綠色奇蹟」，陽明教頭李台英仍記憶猶新，她表示當年球員當中，如今已在球隊裡幫忙，學姐也拿這個往事來鼓勵學妹，希望大家放開心情去打，拼贏就賺到。

陽明超級新人張聿嵐透露，學姐譜下的傳奇，證明沒有不可能，她們也會以挑戰者姿態，就像本季賽事標語「無所畏懼」，去面對隊史坐擁10冠的名門淡商。她強調，「學姐們把不可能化做可能，現在換我們來挑戰不可能。」

4強名列第3種子的北一女，本季前兩度跟永仁交手都吞敗仗，平均淨輸25分，教頭駱燕萍強調，主要仍是得看球員心態調整，只要場上危機處理反應夠快，加上臨場心態得宜，「還是有希望。」

今年北一女攻防核心包括宋瑞蓁、蔡佑蓮，駱燕萍強調，4強賽她希望攻擊點能更廣，有更多人跳出來分擔進攻火力，也能給對手防守帶來更多壓力。

過去6年5度叩關4強，3度摘下亞軍的永仁，今年將挑戰隊史第3冠，教練時超傑透露，為備戰4強近來也和台南市國中男子乙級冠軍隊一起訓練，希望能夠提前適應北一女快速、淡商高大的不同球風，為接下來最後2場比賽做好準備。