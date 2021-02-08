HBL／男南山、女淡商領銜4強隊伍 3月6、7日決戰小巨蛋

高中籃球聯賽男、女八強賽於2月7日劃下句點，四強出爐，男子組南山高中、光復高中、泰山高中、東泰高中；女子組淡水商工、永仁中學、北一女中及陽明高中，將在3月6、7兩日前進小巨蛋，爭奪本屆冠軍。

男子組八強賽最終南山高中、光復高中、泰山高中三隊均以6勝1負戰績相等，三隊互有勝負比較得失分下，最終南山排名第一，光復及泰山則居二、三名，至於東泰高中則擊敗上屆冠軍能仁家商而取得四強最後席位，3月6日準決賽由南山對決東泰、光復迎戰泰山，獲勝球隊取得3月7日冠軍賽門票，一決死戰。

男子組史上至今仍未有任何球隊達成三連霸，衛冕軍能仁終究不敵「好事不過三」魔咒，被淘汰四強門外，東泰隊史首度挺進四強，全隊欣喜若狂；而另一個令人意外的是，前一階段12強複賽跌跌撞撞靠著外卡戰才保住八強生機的南山，居然勇奪第一席次，兩個意外將在準決賽碰撞，勢必精采。

至於今年話題球隊光復，則是時隔一年之後，重返四強，陣中主將陳將双是實力提升重點，八強賽拉出5連勝才在最後一戰輸給泰山，也讓出第一席位，斷隊史最長連勝，教練陳定杰說，的確有點可惜，但不影響士氣，台北小巨蛋再戰泰山準決賽才是重點。

女組子衛冕軍淡水商工展現強勢的一面，八強賽以全勝排第一，連同預賽12連勝，氣勢如虹，也以全勝封王為目標，準決賽對決排名第四的陽明高中，在八強賽已大勝18分確實對淡商考驗並不大，但仍要小心陽明的反撲。

至於準決賽另一場大戰，由排名第二的永仁高中與第三的北一女中爭奪決賽門票，前兩度交戰都落敗的北一女，這次能否討回顏面，重新找回「小綠綠」的光榮，也是各界所關注。