HBL／泰山埔里雙槍擋道 能仁想晉級要等明天

HBL男甲級衛冕軍能仁家商在今天與泰山高中之戰力拚提前晉級四強的機會，不過卻遭到泰山「埔里雙槍」徐宏瑋、劉宥儇聯手擋道，兩人合力拿下40分幫助泰山以92：84擊敗能仁，讓能仁必須等到明天與東泰之戰打完才能確定是否晉級。

能仁在今天賽前以3勝2敗排名在第4名，在對戰泰山只要贏球就能提前晉級的情況下，全隊今天仍是全力一戰，尤其是「能仁坦克」史魯齊今天猛轟34分，幫助上半場一度落後的能仁在下半場一度逆轉戰局。

不過泰山「埔里雙槍」徐宏瑋、劉宥儇今天更是火力全開，尤其是泰山今年名單中唯一一名高一球員劉宥儇共投進3顆三分球拿下個人生涯新高的24分，搭配上學長徐宏瑋也有16分進帳，幫助泰山在第四節後段再度要回領先優勢，並且擴大差距，最終以8分差收下勝利，也讓能仁無法在今天搶下最後一張四強門票。

能仁在今天輸球後，目前戰績仍是3勝3敗，至於東泰與高苑都是2勝4敗，兩隊也都還有晉級機會，其中高苑明天對上南山非贏不可，如果輸球則由能仁與東泰之戰的勝隊搶下四強門票，如高苑贏南山，能仁只要在與東泰之戰輸1分以內，就能跟光復、泰山和南山攜手晉級四強。