HBL／今日聚焦：男甲能仁、泰山大戰搶晉級 女甲永仁有機會

今日賽事重點：

●男子組光復搶下首張晉級4強門票之後，第二支晉級隊伍可望由南山、東山之戰中產生，只要南山獲勝就可晉級，至於另一場大戰就是泰山與能仁大戰，泰山也是只要贏得這場關鍵比賽，也將提前取得門票，至於衛冕軍能仁則有不能輸的壓力，兩軍18:40在新莊體育館交手，也是今日電視轉播比賽重點。

●女子組淡商率先以5連勝晉級4強後，接下來並居4勝1負的永仁與陽明，都可望是下一支晉級球隊，不過，陽明今天對上淡商，要搶勝不容易，但永仁下午17:20在板橋體育館對上南山，有機會取勝提前晉級。然而最令人關注應該是北一女與普門的對決，兩軍可能是搶四強最後名額的隊伍，15:20在新莊體育館交手是關鍵一役，電視將直播此役。

(詳細賽程可見表)

昨日賽事精華：

男甲光復8強拉出5連勝率先晉級4強 女甲淡商首支晉級

光復高中昨天再次靠著陳將双與莊朝聖這組「雙核心」合拿40分，終場69比66險勝HBL衛冕軍能仁家商，在8強賽拉出不敗的5連勝，成為男子組首支摘下4強門票的球隊。

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽前天歷經1天休兵，昨天在新莊體育館與板橋體育館兩地重燃戰火，賽前以4連勝獨走的光復，昨天第4節頂住能仁猛烈反撲，以3分之差留下勝利，在3年內2度叩關4強。

陳將双與莊朝聖昨天雙雙打滿40分鐘，陳將双拿下最高的25分、13籃板，而教頭陳定杰表示，在確定晉級後，最後2場比賽會試著讓過去出賽機會較少的球員上場，也會調整主力出賽時間，不過他強調：「仍會以贏球為前提。」

對於確定晉級，陳將双直言：「很開心。」尤其聽到教練說會調整出賽時間，更是喜不勝收，他透露昨天雖然休兵，但晚上熱水泡太久，導致肌肉太鬆了，昨天跑起來軟軟的，「第4節最後3分鐘真的沒力了，很久沒比賽像練體能這麼喘」。

光復高二後衛張俊生在第4節最後1分06秒切入上籃，被對方不合運動精神犯規，他兩罰雖僅中1，不過隊友抓下進攻籃板，他再補上2分，靠著這記關鍵「三分打」，助球隊將領先擴大至7分，是贏球關鍵。

至於稍晚泰山高中靠著劉丞勳全場30分、19籃板的帶領下，在第4節拉出一波31比9攻勢成功逆轉戰局，終場82比62擊敗東泰高中，目前以4勝1負排名居次。

女子組方面，隊史擁有10冠的傳統名門淡水商工，昨天以76比50大破南山高中，在8強賽同樣拿下5連勝，也成為首支取得4強門票的女子球隊。

松山不敵南山吞5連敗 確定無緣4強

HBL傳統勁旅「綠色神盾」松山高中昨天以68比81不敵南山高中，吞下8強賽的5連敗，也提前確定無緣4強，這也是松山連3年受阻4強門外。

109學年度高中籃球聯賽（HBL）8強前天休兵，昨天在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，賽前苦吞4連敗的松山今天背水一戰，可惜最後的生命之火也被南山無情踏滅。

開季前松山球員自定目標是至少闖進8強，他們在高雄12強複賽在強敵環伺的A組「死亡之組」，以排名第3取得8強門票，沒想到進入8強後卻是一勝難求。

松山昨天首節還以20比18取得微幅領先，不料，次節就被對手24比14攻勢打壞行情，加上易籃後第3節仍火力仍拉不上來，前3節打完已以47比63大幅落後。

第4節松山單節攻下21分，可惜無法壓制對方火力、追分有限，最終仍以13分之差吞敗；賽後球員表情凝重，低頭不語進入休息室。

松山南非籍前鋒喬納森今天攻下全場最高的28分、15籃板，賽後他表示，此役已拚盡全力，「我真的打到沒力。」

此外，東山高中今天以55比73不敵高苑工商，同樣在8強賽苦吞5連敗，與松山同病相憐、成為提前確定無緣4強的球隊。