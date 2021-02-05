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HBL／陽明版「喬丹、皮朋」聯手 粉碎永仁提前進4強

中央社 / 台北5日電
陽明高中高一後場雙衛江子柔與張聿嵐，今天合力轟下40分，靠著兩人聯手以73比61擊敗強敵永仁高中，逼得對手吞下HBL本季首敗。 聯合報系資料照
陽明高中高一後場雙衛江子柔與張聿嵐，今天合力轟下40分，靠著兩人聯手以73比61擊敗強敵永仁高中，逼得對手吞下HBL本季首敗。 聯合報系資料照

陽明高中高一後場雙衛江子柔與張聿嵐，今天合力轟下40分，靠著兩人聯手以73比61擊敗強敵永仁高中，逼得對手吞下HBL本季首敗，也粉碎對手提前取得4強門票的美夢。

109學年度HBL高中籃球聯賽昨歷經一天休兵，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，女子組8強賽拉出4連勝的永仁，只要今天再贏就可提前晉級4強，沒想到卻被陽明打了回票。

江子柔今天上半場就攻下16分，全場轟下生涯新高的25分，而永仁第4節一度追到只差5分，但張聿嵐接管比賽連拿5分，不僅率隊穩住陣腳，在8強賽戰績也來到4勝1負，一隻腳已跨進4強門內。

談到陽明後場雙寶，女教頭李台英直言：「她們就像喬丹（Michael Jordan）和皮朋（Scottie Pippen），彼此不能少了誰。」

張聿嵐笑說，兩人相比江子柔更像喬丹，自己比較像皮朋，「因子柔比我靈活，身體能力也比較好，我比較鈍一點，但我比較高。」她也直言，場上一人要控、另一人要攻，彼此可以隨時相互切換角色，互相幫忙。

聽到隊友誇說是喬丹，江子柔開心地說：「很爽。」而被問到敏感的新人后議題，她則謙遜地說，應該給張聿嵐，因為好友的功能性更全面，也更適合。

不過張聿嵐則強調，現在主要目標仍是搶下4強門票，做好團隊分內的事，個人頭銜她不會去想，不過她也說：「不管是誰拿，我們倆都是最棒的。」

喬丹 HBL 永仁高中

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