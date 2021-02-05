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HBL／今日聚焦：光復vs.能仁硬碰硬、永仁、淡商挑戰10連勝
今日賽事重點：
●男子組經過昨天休兵，今天恢復開戰，上演最受人注目的一役，就是下午3時40分在板橋體育館的能仁家商與光復高中之戰，光復高中在8強賽越打越出色，如今拉出開賽4連勝，反而氣勢超前所有球隊；衛冕的能仁家商則是在前一戰敗給南山，未能闖過第三座山，使得他們戰績3勝1負，落後給光復。兩軍曾在複賽交手時，能仁以22分大敗給光復，此番再次交手，能仁能否復仇，恐將是攸關四強排位重要一戰。
●女子組淡商與永仁兩軍從預賽開始保持不敗，在複賽4連勝連同預賽拉出9連勝，不過，仍不到兩隊交手的時候，今天中午12時永仁在新莊體育館對上陽明，淡商下午3時20分對上南山，兩軍繼續要挑戰連勝。
(詳細賽程可見表)
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