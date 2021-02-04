HBL／8強最後三天熱戰 男女子組中段班激烈廝殺

HBL八強賽熱戰四天後迎接休兵日，未來三天將是決定誰能取得四強門票踏進小巨蛋。男子組以光復高中4連勝一枝獨秀，二到六名的球隊包括南山、能仁、泰山、東泰、高苑等都還有機會。女子組方面，由淡水商工與永仁高中仍未嘗敗績，還有2個名額將由陽明、北一、南門、普門等隊激烈廝殺。

男子組方面，光復靠著「雙槍」陳將双和莊朝勝帶領下、成為8強階段最強勢球隊，4勝0敗是目前唯一不敗之師，機乎篤定踏入4強，不過考量上季拿到4勝、比較對戰後落居第五，還是無緣四強，讓教頭陳定杰強調，有過去經驗，最後3場比賽仍要步步為營，而對手分別是衛冕軍能仁、黑馬東泰與複賽階段全勝的泰山，至少得再奪一勝才保險。

前四天打出3勝1負的共有南山、能仁與泰山，其中南山成為最可怕的外卡球隊，擊敗衛冕軍能仁讓他們晉級機率提高，因為接下來3場對手為剛好是分居6~8名的高苑、松山與東山，若無意外幾乎也能晉級。至於能仁與泰山則相對微妙，除了有兩場對手都是光復與東泰，還得正面對決，可能成為誰能先晉級的關鍵戰役。後段班1勝3負的高苑剩下3戰全勝是基本條件，但除了得自助外還要靠人助才有機會靠比較對戰進軍小巨蛋；而尚未開胡的松山與東山恐怕機會已相當渺茫。

女子組永仁高中前四天打出4連勝，與淡商幾乎半隻腳跨進四強。 聯合報系資料照

女子組則是4連勝的雙強淡商、永仁已半隻腳踏進四強，剩下2個名額可搶，雖然暫居第三的陽明已奪3勝，但接下來得面對上述兩隊大魔王，還得與南山交戰，晉級與否仍有意外。南山與北一女同為2勝2負，但北一女有賽程優勢，最後3場有2戰是對上近年第一次晉級8強、實力稍有落差的金甌與苗商；反觀南山還沒對戰淡商與永仁前就吞2敗，接下來每場都是硬仗。而普門賽程是先苦後甘，預期對北一女一戰將是關鍵戰役。最後是睽違8強多年的金甌與苗商，這屆就當作先繳學費了。

最後提醒大家，由udn新聞網舉辦的「票選人氣球隊」活動已公布第一階段加碼票數，男子組光復、泰山、南山得票數都在8萬以上；女子組則由北一女一支獨秀。APP加碼活動至2/9，快來幫自己支持的球隊衝人氣，除了有機會拿到冠軍賽門票，還能再抽球鞋和NBA公仔喔！