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HBL／防守態度改正 陳禹劭攻防都高效

中央社 / 台北3日電
泰山高中教練廖文彬。 聯合報系資料照
泰山高中教練廖文彬。 聯合報系資料照

雖擁有優異得分爆發力，但防守老是不給力，讓陳禹劭在泰山高中難獲重用，今天他將態度擺正，替補攻下全隊次高的11分，攻防都展現高效率，助球隊70比51擊敗東山高中。

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，泰山靠著第3節一波24比14攻勢甩開對手糾纏，順利拿下8強賽第3勝。

泰山教頭廖文彬賽後直言，今天球隊最大驚喜就是陳禹劭，「他擁有非常好的身體素質與得分爆發力，雙腳垂直起跳可達55公分，若放在其他球隊，多半是球隊一哥」。

今天陳禹劭僅出賽近17分鐘，三分球5投3中攻下11分、9籃板，他透露今年是他生涯首次打8強賽，因從國三起至上季HBL，每到8強前他老碰上受傷，今年好不容易無病無痛，前幾場卻被教練冰在板凳上，「教練覺得我防守態度不好」。

廖文彬強調，陳禹劭能力雖好，可惜防守容易恍神，因此他寧願啟用防守能力較好的球員，「你攻不進沒有關係，至少你也能讓對手攻不進」。

明白問題在哪後，陳禹劭也做出改變，今天他不僅努力衝搶籃板，還賠上本季單場最多的4次犯規，他說：「賽前雖然有點低落，但我告訴自己要把握每一分鐘，上去就要有貢獻。」

HBL 泰山高中

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