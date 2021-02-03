HBL／連文鈴飆20分 普門勝南山8強賽開胡

普門高中今天差點浪費20分領先優勢，在第4節被對手追到只差10分，靠著連文鈴關鍵3分止血穩住球隊陣腳，終場64比52擊敗南山高中，也拿下HBL女子組8強賽首勝。

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，女子組方面，賽前苦吞3連敗的普門，今天靠著開局17比7攻勢下馬威，全場一路壓著對手打，前3節打完以49比29取得大幅領先優勢。

不料第4節普門失誤連連，加上南山拉快進攻節奏，在比賽結束前4分30秒，追到只差10分，普門教頭廖哲億一度氣得場邊開罵，所幸球員也即時回神，加上連文鈴在2分52秒的關鍵3分球，將領先再拉開至15分，也成功穩住勝果。

廖哲億賽後表示，球隊不能永遠只會打第1節，3節打完握有20分領先優勢，自然要贏得更多，加上前3天一勝難求，如今晉級4強只剩最後一線生機，必須把握好任何的機會。

連文鈴今天攻下最高的20分，另有9籃板與4助攻，她承認，很少看到教練在大比賽發這麼大飆，不過她也明白教練是求好心切。

連文鈴透露，身為高三學姐，她選擇相信每個在場上的隊友，不過教練希望她更勇於承擔責任，在關鍵時刻能夠挺身而出，她強調，在接下來幾場比賽，她會努力去達成教練的要求。