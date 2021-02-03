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HBL／彭冠綸先發變替補 南山扳倒衛冕軍能仁

中央社 / 台北3日電
南山彭冠綸（左）替補拿下10分，幫助球隊80比73扳倒衛冕軍能仁家商。 聯合報系資料照
南山彭冠綸（左）替補拿下10分，幫助球隊80比73扳倒衛冕軍能仁家商。 聯合報系資料照

HBL的8強賽開始後，南山高中後衛彭冠綸從先發變成替補，他承認剛開始有點小悶，現在已經釋懷，今天他替補出賽拿下10分，幫助球隊80比73扳倒衛冕軍能仁家商

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，南山今天徹底壓制能仁外線火力，全場只讓對方投進2顆三分球，也逼得對手吞下8強賽首敗。

彭冠綸在預賽與12強都是先發，到了8強卻變成替補，他也承認，一開始的確有比較多的負面情緒，但他換個角度想：「如果打替補可以跟打先發一樣好，那也沒差。」

南山教頭許時清則解釋，他希望陣型上能有多一點變化，加上球隊板凳席上需要有一上來就能飆分的球員，而彭冠綸的攻擊能力非常出色，因此才與他溝通，希望把他擺在替補。

過去2年彭冠綸在南山都是替補，他表示高三最後一年，當然希望是風光擔任先發，不過自己若打替補能夠幫助球隊，他也不會排斥，加上自己原本就很熟悉替補，因此在角色切換上沒有什麼問題。

此外歷經4場比賽，彭冠綸也發現就算自己從板凳出發，出賽時間並沒縮減，且先發上場時對方球員體力正飽，攻防都更耗費體能，替補上去反而可以打得更輕鬆。

不過當問到先發和替補可以選擇，他會選哪個，他想了想說：「其實好像沒什麼不同，除了賽前有先發球員介紹以外，如果教練問我，我還是會說我都可以。」

HBL 能仁家商 南山高中

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