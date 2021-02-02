HBL／能仁勝高苑拉3連勝 林子皓驚覺新人王不再遙不可及

HBL衛冕軍能仁家商今天差點浪費雙位數領先，靠著高一射手林子皓第4節最後2分02秒另類的4分打，率隊拉開比數，終場76比68擺脫高苑工商糾纏，拿下8強賽3連勝。

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，在新莊體育館與板橋體育館兩地同步開打，上屆冠軍能仁今天頂著連勝氣焰，幾乎一路領先高苑，沒想到對手在第4節吹起反撲號角，在最後2分43秒追到只差5分。

決勝時刻，林子皓先是成功製造犯規，他兩罰中1，接下來他又抓到進攻籃板，隨即再補上一顆關鍵三分球，個人連拿4分，才成功穩住勝果。

談到那記三分球，林子皓笑說：「有穩定軍心的效果吧。」前2天能仁都安排在新莊體育館出賽，他2場總計轟下51分，今天他火力稍退，僅14分入帳，仍有5助攻、4籃板與2抄截的全能表現。

就連教練李正豪也點名，認為林子皓是8強階段球隊表現最出色的球員，「就算今天他的火力退燒，仍有命中幾顆關鍵球」。

林子皓在本屆8強外線火力爆發，3場比賽共轟進9顆三分球，命中率則有52.9%的高水準，比起前兩階段僅17.4%的命中率，完全判若兩人，他說：「12強打完，我有刻意加練三分球，每天訓練完都會自主多投進200球。」

如今能仁在8強賽拉出3連勝，林子皓也驚覺「新人王」似乎不再遙不可及，上季新人王、同隊的學長史魯齊也鼓勵他，「頭銜可以當成一個動力，但不要為了獎項而迷失、打法變得自私，只要把所有該做的都做好，結果自然會好」。