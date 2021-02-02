HBL／今日聚焦：男甲能仁闖第三座山 女甲不敗兩軍對決

今日賽事重點：

●男子組衛冕軍能仁家商，首戰歷經兩度延長賽打敗東山之後，昨天再拿下松山這一勝，連闖兩山二連勝，接下來今天下午2時在板橋體育館要迎戰第三座山南山高中。南山雖第一戰上演大驚奇打敗泰山，中斷該隊8連勝，但昨天不敵光復，八強賽戰績1勝1負，然而前一回合複賽時南山延長賽僅以3分飲恨給能仁，因此南山這座山是否會讓能仁「難渡關山」，兩軍就來一決高下。

●女子組衛冕軍淡商昨擊敗難纏的普門，連同預賽7連勝，氣勢如虹，今天下午3時40分就要來正面對決「小綠綠」北一女。北一女複賽兩戰分別擊山及陽明也拉出2連勝，與淡商均在複賽保持不敗，因此今天的對決，將有一隊要吞下敗戰，北一女能阻止淡商？還是淡商延續連勝？

(詳細賽程可見表)

2/1賽事精華：

男甲能仁扳倒松山 女甲淡商、永仁、北一女同為2勝

能仁家商前鋒林子皓昨天攻下個人新高27分，率隊以101比91擊敗松山高中，收下2連勝，林子皓表示，感覺新莊體育館籃框比較大、特別好投，讓他出手更有信心。

109學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽繼續在新北市板橋體育館、新莊體育館兩地舉行。

衛冕軍能仁歷經兩度延長賽才擊退東山高中，出戰松山高中，上半場以37比32領先，松山第三節吹起反攻號角，一度反超比分，但又被能仁以67比65要回領先。

能仁在決勝節由林子皓、王鈞聖連續投進三分球，加上史魯齊火力挹注下，拉出一波8比0攻勢，將領先優勢擴大至雙位數，最終以10分差獲勝。

能仁教練李正豪表示，策略主要鎖定松山高個子球員，而贏球關鍵在於林子皓有所發揮，且王鈞聖手感回溫，以及史魯齊協助卡位，讓王鈞聖有更多切入上籃機會。

能仁林子皓預賽、複賽階段，場均僅8.5分；進入8強賽後，猶如脫胎換骨。延續火熱表現，進帳生涯新高27分，連2場得分超過20分，外加5籃板、3助攻，王鈞聖貢獻4記三分球，全場攻下25分。

林子皓先前在長耀盃曾於新莊體育館出賽，表現不錯，這次8強賽重回新莊，手感依舊火熱，他開玩笑地說，「覺得這裡籃框特別好投、籃框比較大，感覺更有信心、出手更果決」。

儘管能仁連續扳倒東山、松山，2連勝入袋，但李正豪不敢掉以輕心，他指出，「路還很遠，還是一關關來。」

HBL 8強賽採單循環賽，前4名隊伍將能搭上4強列車，男子組除了光復高中、泰山高中贏球外，東泰高中以67比51擊敗東山高中，能仁、光復、東泰雙雙收下2連勝。

女子組部分，尋求衛冕的淡水商工及永仁高中、北一女中同為2勝0敗，陽明高中、南山高中1勝1敗，苗栗高商、普門中學、金甌女中苦吞2連敗。