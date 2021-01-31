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HBL／陽明「鴿子」不食言 雙十新高助隊開胡

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
戈苡薰（右）籃下找到機為。記者曾思儒／攝影
戈苡薰（右）籃下找到機為。記者曾思儒／攝影

高雄預賽開打前因犯錯被收回球衣，陽明高中高三中鋒「鴿子」戈苡薰特別塞紙條給教練李台英，承諾「用生命打每場球」，今天109學年HBL甲級8強賽首日重回先發的她沒食言，12分、14籃板雙寫個人HBL新高，助隊以63：50擊敗苗栗高商，為挑戰4強門票踏出第一步。

陽明教頭李台英提到，170公分、72公斤的戈苡薰身材夠厚實，今年本來就該扛起禁區，但常常做出讓人「傻眼」的事，像是搶下籃板馬上失誤、進攻有空檔卻沒注意等，預賽特別讓子弟兵「冷靜」一下，刻意減少她上場時間。

「後來她傳紙條和我說，會用生命打每場球，這場一開始她不錯，後來就沒力了，我就問她『妳生命那麼短嗎？』」李台英好氣又好笑說。

因為姓氏而有「鴿子」外號的戈苡薰笑說，傳紙條給教練是高雄預賽時，她將紙條塞到教練房間的門縫下，「自己犯錯，被收回球衣，教練那時就有說，有本事就拿回來，我練球就有多開口，練完球再自主。」她透露塞紙條時心情十分緊張，但執行紙條上承諾的決心也很堅定，「一定要打好，不然拿回球衣就沒用了！」

陽明今年在超級新人張聿嵐加入下，目標放在重返小巨蛋，不過今天雖開胡，隊長鄧詠心第二節就扭傷左腳踝退場，李台英對全隊整體表現也「打叉」，她點名像張聿嵐和李若瑋都不在狀況內，太興奮反而沒能正常發揮。

上季無緣8強的苗商，今天外線失準，全場三分球29投僅4中，讓老教頭吳喜松直搖頭。

戈苡薰跳投出手。記者曾思儒／攝影
戈苡薰跳投出手。記者曾思儒／攝影

HBL 苗栗高商

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