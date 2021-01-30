HBL／八強賽31日點燃戰火 男女子組賽事焦點一次看

109學年度HBL(高中籃球聯賽)8強賽將在明(31)日正式點燃戰火，將進行為期8天的單循環賽制，並決定出前往小巨蛋獻技的四支隊伍，一同爭取最高榮譽的冠軍金盃。und聯合新聞網的HBL專題收錄賽事消息、賽程表與戰績表。另外繼續舉辦多年的人氣球隊票選活動，只要為自己支持的球隊讚聲集氣，就有機會得到冠軍戰門票；下載「udn News APP」並登入會員，還能再替球隊加碼 1000 票，更有機會抽中球鞋、NBA 公仔等大獎。

能仁家商要挑戰隊史首次三連霸！ 圖／高中體育總會提供(資料照)

男子組方面，奪下二連霸的能仁家商走出預賽傷病困擾，複賽在主將「坦克」史魯齊回歸後火力全開下，能仁依舊取得八強賽門票，有望成為繼松山高中以來，另一支寫下三連霸的隊伍。

光復陳將双（右一）和莊朝勝（右二）是光復高中雙箭頭主力！ 曾思儒

在禁區好手「喬神」喬楚瑜畢業後，光復高中再迎來另一位大將，旅美歸國的陳將双打著最強「高中生名號」，率領光復闖進八強，而隊長莊朝勝複賽也繳出超過20分的火力，兩位後場雙槍也成為球隊搶勝關鍵。

自103學年度升上HBL甲組以來，本屆南山高中隊史首度落入外卡賽，但最後仍然順利搭上八強列車，雖然主力陳力生投籃手感不甚穩定，但在總教練許時清的運籌帷幄下，南山高中仍是各隊不容忽視的勁旅，有望寫下連8屆闖進HBL最終四強的成績。

泰山高中開季以來8勝0負，被看好是奪冠熱門。 聯合報系資料照

本季泰山高中與去年闖進總冠軍賽的陣容相差不遠，預賽也拉出一波開季8連勝揭開序幕，被看好是奪下本學年度的冠軍大熱，球隊頭號攻擊手劉丞勳傷後仍維持高檔演出，加上中鋒蔡宸綱平均拿下超過15分的挹注下，泰山鋒線擁有傲人星度。

松山高中南非籍的喬納森本季表現不俗。 聯合報系資料照

「綠色神盾」松山高中本屆從資格賽打起，雖然預賽狀況不佳，但能搶進八強便是由防守開始做起，一年級後衛邱翊安在場上拚勁十足，讓他成為新人王熱門人選，而南非籍的喬納森擁有出色爆發力，為松山頭號得分手，而備受期待的212公分長人于泓翔逐漸發揮出宰制禁區的實力，捍衛綠色神盾禁區。

女子組北一女中預賽打得跌跌撞撞，善於打快節奏的球風也產生過多的失誤，陣容偏矮小的北一女預賽平均失分達到72分，如何做好防守是當前最重要的課題，而上屆奪下新人后的高二宋瑞蓁，在另一主力彭詩婷可能缺陣八強的情形下，將扛下兼任得分及組織的角色。

淡商隊長郭虹廷要率領球隊完成衛冕與隊史第111冠！。 聯合報系資料照

衛冕軍淡水商工擁一票長人好手，三位主力郭虹廷、蕭豫玟以及趙芸楓身高皆超過175公分，但缺不失靈活性，而淡商在後衛方面卻顯得星光黯淡，但憑藉著良好團隊意識及優厚禁區戰力，奪下隊史第11冠或許只是時間問題。

南山高中陣中較多一年級球員，但複賽當中僅輸給奪冠大熱淡水商工，以4勝1負晉級8強，在大賽經驗上南山或許稍嫌吃虧，就得倚靠三年級後衛湯書淳穩定軍心，而鋒線上也有呂佳諺、劉芳瑜以及陳鈺茹壓陣，整體戰力不容忽視。

高二前鋒邱群琋(右)預賽平均攻進16.4分，是永仁進入八強的一大關鍵。而陽明高中的張聿嵐(左)則在明星賽票選名列前茅。 曾思儒

身為小巨蛋常客的永仁高中，預賽拿下5勝並順利闖進八強，在球員陣中當中有許多出自於自家永仁國中的體系，球員在團隊配合上，默契自然不在話下，高二前鋒邱群琋預賽平均攻進16.4分，是永仁進入八強的一大關鍵，戰力相當平均的永仁高中，有望重回冠軍賽舞台上。