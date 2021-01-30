快訊

指揮中心鬆口國內現有兩院內感染 擴大匡列候診區人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HBL／八強賽31日點燃戰火 男女子組賽事焦點一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
109學年度HBL(高中籃球聯賽)8強賽將在明(31)日正式點燃戰火，將進行為期8天的單循環賽制。 聯合報系資料照
109學年度HBL(高中籃球聯賽)8強賽將在明(31)日正式點燃戰火，將進行為期8天的單循環賽制。 聯合報系資料照

109學年度HBL(高中籃球聯賽)8強賽將在明(31)日正式點燃戰火，將進行為期8天的單循環賽制，並決定出前往小巨蛋獻技的四支隊伍，一同爭取最高榮譽的冠軍金盃。und聯合新聞網的HBL專題收錄賽事消息、賽程表戰績表。另外繼續舉辦多年的人氣球隊票選活動，只要為自己支持的球隊讚聲集氣，就有機會得到冠軍戰門票；下載「udn News APP」並登入會員，還能再替球隊加碼 1000 票，更有機會抽中球鞋、NBA 公仔等大獎。

能仁家商要挑戰隊史首次三連霸！ 圖／高中體育總會提供(資料照)
能仁家商要挑戰隊史首次三連霸！ 圖／高中體育總會提供(資料照)

男子組方面，奪下二連霸的能仁家商走出預賽傷病困擾，複賽在主將「坦克」史魯齊回歸後火力全開下，能仁依舊取得八強賽門票，有望成為繼松山高中以來，另一支寫下三連霸的隊伍。

光復陳將双（右一）和莊朝勝（右二）是光復高中雙箭頭主力！ 曾思儒
光復陳將双（右一）和莊朝勝（右二）是光復高中雙箭頭主力！ 曾思儒

在禁區好手「喬神」喬楚瑜畢業後，光復高中再迎來另一位大將，旅美歸國的陳將双打著最強「高中生名號」，率領光復闖進八強，而隊長莊朝勝複賽也繳出超過20分的火力，兩位後場雙槍也成為球隊搶勝關鍵。

自103學年度升上HBL甲組以來，本屆南山高中隊史首度落入外卡賽，但最後仍然順利搭上八強列車，雖然主力陳力生投籃手感不甚穩定，但在總教練許時清的運籌帷幄下，南山高中仍是各隊不容忽視的勁旅，有望寫下連8屆闖進HBL最終四強的成績。

泰山高中開季以來8勝0負，被看好是奪冠熱門。 聯合報系資料照
泰山高中開季以來8勝0負，被看好是奪冠熱門。 聯合報系資料照

本季泰山高中與去年闖進總冠軍賽的陣容相差不遠，預賽也拉出一波開季8連勝揭開序幕，被看好是奪下本學年度的冠軍大熱，球隊頭號攻擊手劉丞勳傷後仍維持高檔演出，加上中鋒蔡宸綱平均拿下超過15分的挹注下，泰山鋒線擁有傲人星度。

松山高中南非籍的喬納森本季表現不俗。 聯合報系資料照
松山高中南非籍的喬納森本季表現不俗。 聯合報系資料照

「綠色神盾」松山高中本屆從資格賽打起，雖然預賽狀況不佳，但能搶進八強便是由防守開始做起，一年級後衛邱翊安在場上拚勁十足，讓他成為新人王熱門人選，而南非籍的喬納森擁有出色爆發力，為松山頭號得分手，而備受期待的212公分長人于泓翔逐漸發揮出宰制禁區的實力，捍衛綠色神盾禁區。

女子組北一女中預賽打得跌跌撞撞，善於打快節奏的球風也產生過多的失誤，陣容偏矮小的北一女預賽平均失分達到72分，如何做好防守是當前最重要的課題，而上屆奪下新人后的高二宋瑞蓁，在另一主力彭詩婷可能缺陣八強的情形下，將扛下兼任得分及組織的角色。

淡商隊長郭虹廷要率領球隊完成衛冕與隊史第111冠！。 聯合報系資料照
淡商隊長郭虹廷要率領球隊完成衛冕與隊史第111冠！。 聯合報系資料照

衛冕軍淡水商工擁一票長人好手，三位主力郭虹廷、蕭豫玟以及趙芸楓身高皆超過175公分，但缺不失靈活性，而淡商在後衛方面卻顯得星光黯淡，但憑藉著良好團隊意識及優厚禁區戰力，奪下隊史第11冠或許只是時間問題。

南山高中陣中較多一年級球員，但複賽當中僅輸給奪冠大熱淡水商工，以4勝1負晉級8強，在大賽經驗上南山或許稍嫌吃虧，就得倚靠三年級後衛湯書淳穩定軍心，而鋒線上也有呂佳諺、劉芳瑜以及陳鈺茹壓陣，整體戰力不容忽視。

高二前鋒邱群琋(右)預賽平均攻進16.4分，是永仁進入八強的一大關鍵。而陽明高中的張聿嵐(左)則在明星賽票選名列前茅。 曾思儒
高二前鋒邱群琋(右)預賽平均攻進16.4分，是永仁進入八強的一大關鍵。而陽明高中的張聿嵐(左)則在明星賽票選名列前茅。 曾思儒

身為小巨蛋常客的永仁高中，預賽拿下5勝並順利闖進八強，在球員陣中當中有許多出自於自家永仁國中的體系，球員在團隊配合上，默契自然不在話下，高二前鋒邱群琋預賽平均攻進16.4分，是永仁進入八強的一大關鍵，戰力相當平均的永仁高中，有望重回冠軍賽舞台上。

相關新聞

HBL／八強賽31日點燃戰火 男女子組賽事焦點一次看

109學年度HBL(高中籃球聯賽)8強賽將在明(31)日正式點燃戰火，將進行為期8天的單循環賽制，並決定出前往小巨蛋獻技的四支隊伍，一同爭取最高榮譽的冠軍金盃。und聯合新聞網的HBL專題收錄賽事消息

為HBL8強球隊集氣 投票就送冠軍賽門票卡位小巨蛋！

HBL 八強準決賽於1月31日開打，男女子組共16支隊伍在板橋和新莊體育館，爭奪前進小巨蛋的席次。除了收看電視轉播外，還可以參加 udn 舉辦的人氣球隊票選活動，只要為自己支持的球隊讚聲，就有機會得到

HBL高中籃球聯賽 109學年8強賽程與最新戰況

HBL八強最新賽程與戰況一次看，1月31日起在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，男子組衛冕軍能仁要挑戰隊史首次三連霸，女子組淡商則力拼衛冕，預賽同樣不敗的永仁將是最大對手！

HBL／8強賽如期舉行 新莊限定每日500人進場

新冠肺炎疫情升溫，HBL高中籃球聯賽8強賽將於1月31日於新莊體育館與板橋體育館如期舉行。高中體總秘書長朱彩鳳表示，新莊...

HBL／明星賽復活！3月13日台大登場

相隔13年，HBL高中籃球全明星賽再次回歸，3月6日和7日的決賽落幕後，明星賽緊接著3月13日在台大綜合體育館盛大登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。