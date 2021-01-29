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為HBL8強球隊集氣 投票就送冠軍賽門票卡位小巨蛋！

聯合新聞網 / 綜合報導
聯合新聞網製圖
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HBL 八強準決賽於1月31日開打，男女子組共16支隊伍在板橋和新莊體育館，爭奪前進小巨蛋的席次。除了收看電視轉播外，還可以參加 udn 舉辦的人氣球隊票選活動，只要為自己支持的球隊讚聲，就有機會得到冠軍戰門票；下載「udn News APP」並登入會員，還能再替球隊加碼 1000 票，更有機會抽中球鞋、NBA 公仔等大獎。

目前排行榜男子組由光復高中暫居人氣王寶座，受疫情影響暫時返台就讀的陳將双加入球隊後，繳出場均 18.7 分，試圖帶領隊友突破隊史最佳成績，要挑戰三連霸的能仁球迷得加把勁了！女子組則是有著「超級新人」張聿嵐的陽明高中獨走，力抗去年摘下后冠的淡水商工。

人氣球隊票選活動自即日起至2/9，每天都可以為自己支持的球隊投票，凡參加即獲得冠軍戰門票抽獎資格，下載udn News APP登入會員，還能再替球隊加碼 1000 票！

APP加碼活動於活動期間，限每個帳號僅能參加一次。得獎者名單將公佈於人氣球隊票選活動網站，並透過 E-Mail 聯繫。

投票網址>>>https://topic.udn.com/hbl/event_vote

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