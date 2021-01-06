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HBL／收視出爐 能仁南山之戰最夯

中央社 / 台北6日電
能仁、南山之戰。 報系資料照
能仁、南山之戰。 報系資料照

109學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組預賽、男子組複賽落幕，根據統計，東森超視、網路平台Yahoo奇摩運動總收視人數逾600萬人，電視轉播以3日能仁家商對戰南山高中收視最亮眼。

109學年度高中籃球甲級聯賽去年12月30日至今年1月5日，在高雄巨蛋、高雄中學舉行女子組預賽、男子組複賽，昨天男、女子組8強隊伍均出爐。

HBL電視轉播、線上直播收視表現今天揭曉，東森超視總收視人數（不重複收看）約165萬4500人，且以1月3日衛冕軍能仁家商出戰南山高中一役，攸關南山是否能提前晉級8強，收視力壓群雄，4歲以上收視率達0.31，全台約25.3萬人收看。

除了電視轉播外，HBL還提供6大線上直播平台，包括Yahoo奇摩運動、LINE TODAY、KKTIX虛擬場館、中華電信MOD愛爾達電視、Hami Video、my Video，讓球迷隨時隨地觀戰。

網路平台Yahoo奇摩運動收視表現，以首日直播收視人次達80.1萬人居冠，109年12月31日跨年當天共78.3萬人次居次，今年1月3日收視人次，以76萬居第3；累計7天總收視人次達482萬，平均單日收視68.8萬人次，相較預賽平均單日45.5萬人次，成長5成。

HBL 能仁家商 南山高中

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