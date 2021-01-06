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HBL／女兒越級出賽風波 李李仁親電高中體總致歉
高中體總秘書長朱彩鳳今天表示，藝人陶晶瑩與李李仁夫婦的女兒「越級」參加HBL高中籃球聯賽乙級賽事遭檢舉，引起爭議，事後夫妻倆已親自致電至總會致歉。
陶晶瑩與李李仁夫婦的女兒從小愛打籃球，目前國三的她卻在這次HBL乙級賽事越級出賽，遭到其他球隊檢舉，朱彩鳳表示，根據競賽規則，比賽中倘若有球員資格不符，對方球隊只要在賽前檢舉比賽就不受影響。
至於若資格不符的球員出賽，另一方則需在賽後半小時內提出申訴，大會將沒收比賽，若逾期檢舉比賽結果大會仍採認。
朱彩鳳強調，這次比賽對手在賽前就已發現陶晶瑩與李李仁的女兒資格不符，因此並未上場，所以比賽不受影響，不過她強調：「孩子是無辜的，但身為教練應該不會不懂報名規則吧。」
根據週刊報導，比賽中因愛女遭對方球隊檢舉無法上場，李李仁情緒有些失控，甚至到對方教練面前比中指，對此朱彩鳳也說：「李李仁和陶晶瑩夫妻有親自致電總會道歉，我希望大家把焦點拉回到努力練球、比賽的孩子們身上。」
至於國三為何能「越級」打HBL，朱彩鳳則坦言，報名系統的確有疏漏，無法揪出資格不符的球員，這部分高中體總今年也會聘請工程師重新修改程式，改善報名系統。
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