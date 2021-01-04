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HBL／高苑擊退三重 想晉8強得贏三民

中央社 / 台北4日電

三重商工今天在HBL男子組12強複賽迎戰高苑工商，決勝節一度追成只剩4分差，但關鍵時刻發生失誤，高苑最終以90比83獲勝，明天將對決三民家商，爭取挺進8強最後機會。

HBL外卡賽今天起一連2天在高雄巨蛋舉行，高苑工商12強複賽被分到競爭激烈的A組，賽前複賽唯一1勝，就是從萬能工商手中拿下，名列分組第5，今天外卡賽首戰碰上三重商工，高苑後衛羅羽翔手感火熱，上半場10投8中，攻下18分，率隊以54比36大幅領先。

三重下半場急起直追，第三節打出23比13攻勢，決勝節兩度追成僅剩4分差，將高苑逼出一身冷汗，在兩隊拉鋸之際，高苑後衛阮致安三分球拉開差距，三重因上半場落後太多，加上關鍵時刻失誤，錯失逆轉機會，高苑最終以7分差勝出。

高苑羅羽翔此役轟下生涯新高31分，外加3助攻、9抄截，傅發翔繳出20分、7籃板合力將高苑送進外卡賽最終戰，明天將與三民過招，距離連續6年闖進8強，只差1勝。

泰山高中HBL複賽階段以5戰全勝提前晉級，而光復高中、能仁家商、松山高中、東泰高中、東山高中同樣確定挺進8強，最後2支晉級隊伍將在明天南山高中與萬能、高苑與三民之戰後出爐。

HBL 高苑工商 松山高中

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