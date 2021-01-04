HBL／黑馬萬能複賽首勝入袋 與南山爭8強資格

首闖HBL複賽的萬能工商，複賽前5戰都輸球，殷義傑、黃麒哲今天合力轟下46分，率隊以97比86擊敗青年高中，複賽首勝入袋，明天將與南山交手，爭取8強資格，拚續寫驚奇。

萬能在109學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組12強賽複賽落入有「死亡之組」之稱的A組，面對光復高中、能仁家商、松山高中、南山高中、高苑工商，萬能複賽前5戰一勝難求，排名分組第6。

HBL外卡賽今天在高雄巨蛋舉行，分組第5、6名先交叉對決，勝隊明天再與分組第4交手，萬能得連過兩關，才能晉級8強。

萬能賽前在複賽單場最多拿下63分，今天面對青年，全場攻下97分，籃板數也以50比39占上風，萬能先發5人中4人得分雙位數，包括殷義傑繳出25分、10籃板，黃麒哲、蘇家暐各斬獲21分、16分，最終以11分差取勝，收下關鍵的複賽第一勝。

萬能教練徐國宏在資格賽階段時提醒球員認真練球、練好體能，就有機會闖進預賽，並與球員相約，只要夠努力，一定送到他們到高雄（複賽），徐國宏也確實履行承諾。

萬能先前因球員生病，全隊停止練球一週，賽前全隊僅練3天就南下高雄備戰，徐國宏坦言，節奏、體能難以應付強度這麼高的比賽，因此告訴球員拿下態度、精神，「就算6連敗也沒關係，打一場好球給人家看」。

徐國宏104年學年曾率領青年重返8強，並拿下第5名，107學年度轉赴萬能帶兵，本季率隊首度挺進HBL預賽，就直闖12強複賽，今天外卡賽與青年交手，他則抱持平常心，並感謝前東家栽培。

萬能明天迎戰強敵南山，還有一場硬仗要打，南山今年意外落入外卡賽，教頭許時清今天也特別帶子弟兵在場邊觀戰，徐國宏則要球員輕鬆打，並展現態度，輪流上場享受比賽。

青年今天在外卡賽落敗後，無緣8強，下季得從資格賽打起。