HBL／劉丞勳賽前住院 蔡宸綱及時頂上隊友火力

HBL複賽開打前兩週，泰山高中王牌劉丞勳因扁桃腺發炎住院，狀況至今還未調整至巔峰，所幸蔡宸綱及時頂上，靠他獨拿18分領軍下，今天再以87比61擊敗青年高中。

109學年度HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽，今天在高雄巨蛋與高雄中學體育館兩地開打，上季亞軍泰山昨天輕取東泰高中，今天再勝青年，在B組拉出2連勝，朝8強之路再邁進一大步。

今年夏天升上高三的劉丞勳與蔡宸綱，是泰山攻堅的兩把利刃，沒想到複賽前劉丞勳因感冒引發扁桃腺發炎，痛到連口水吞嚥都困難，住院5天才放出來，至今體能還未恢復，這兩天比賽中他有機會灌籃秀一手，無奈最後都失手。

劉丞勳承認，體能的確還是差了一點，「起跳前很有感覺，覺得應該可以灌得進，沒想到一起跳就軟腳。」

泰山教頭廖文彬則認為，劉丞勳體能狀態不好可以再調整，而蔡宸綱在複賽前兩場表現讓他驚艷，「他總能在有限時間內，用最有效率的方式去攻擊。」

蔡宸綱今天7投中5，另外7罰6中，拿下全場最高的18分、7籃板，兩場比賽整體投籃命中率高達62.5%，場均也有20.5分、8.5籃板。

對於自己的進化，蔡宸綱表示，他知道好友劉丞勳還沒找回體能，因此場上他得更專注，盼能填補隊友的火力。

球隊接連兩場都以20分以上差距大勝，蔡宸綱仍不滿意，「我們在防守端上要更積極，因為兩場比賽下來失分還是偏多。」

今天B組除泰山外，東山高中也擊敗三重商工取得分組2連勝，東泰高中則是大勝三民家商首勝入袋；A組方面，松山高中今晚歷經延長賽，以1分之差險勝南山高中，與光復高中雙雙拉出2連勝並列排頭，首役吞敗的衛冕軍能仁家商，則是力退高苑工商複賽開胡。