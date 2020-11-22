HBL／回家了！三民闖複賽登高雄巨蛋

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HBL男甲級12強複賽從105學年前進高雄巨蛋，「鄰居」三民家商卻連4年不得其門而入，直到今天109學年預賽最終戰以81：57擊敗苗栗高中，三民終於拿到站上高雄巨蛋的門票，下月30日開戰的複賽首度以地主之姿「捍衛主場」。

「回家了！」賽後三民球員相擁慶賀，教練謝玉娟也感動說，球員條件雖非頂尖，但籃球場沒什麼絕對，「這支球隊有無限可能，就看他們要不要。」

三民和高雄巨蛋比鄰而居，是步行就可到達的距離，但三民前4年都無緣12強，複賽都是以志工或表演者身分參與，今年預賽雖接連不敵泰山高中和青年高中，但今天碰同是資格賽出線的苗中，開賽就打出20：7猛攻，半場差距已達53：32。

第三節苗中進攻不見起色，單節僅拿9分，落後分數再擴大，最終就由三民拿到分組最後一張複賽門票。

今年三民陣中有5名七賢國中球員，包括隊長賴正棋，高一就拿到自己球衣的他感動說：「今年當哥哥，要把大家帶好，全力去打，我們證明，三民還是有這實力在。」

謝玉娟特別提到去年加入教練團的校友潘偉銘，潘偉銘雖沒同屆徐鉦順亮眼，大學更選擇靜宜大學日文系，但畢業後選擇回到三民，「他用自己的努力和刻苦這塊，去帶學弟，這就是一個傳承。」