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HBL／不認同陳將双是最強高中生 劉丞勳：我也有條件

中央社 / 台北20日電
泰山高中前鋒劉丞勳強調本季目標除了奪冠，還要爭取最強高中生的頭銜。 中央社
泰山高中前鋒劉丞勳強調本季目標除了奪冠，還要爭取最強高中生的頭銜。 中央社

賽程與最新比分

上季HBL亞軍泰山高中今天首度亮相，高三前鋒劉丞勳攻下並列全隊最高的16分，率隊124比65輕取三民家商，他強調本季目標除了奪冠，還要爭取最強高中生的頭銜。

109學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，泰山在刻意培養板凳的策略下，主力出賽多半都在20分鐘以下，劉丞勳光是首節就拿下14分，等同對手第1節團隊得分。

昨天光復高中新兵陳將双，在HBL生涯首役就轟下31分，有媒體拿他和昔日「最強高中生」高國豪相比，劉丞勳笑說：「我第1個不同意，我自己也有條件去爭取，怎麼會讓給別人。」

泰山高三前鋒蔡宸綱也說：「我也不同意，比起來劉丞勳更強。」他並酷酷地表示，要想搶最強高中生頭銜，「等碰到我們就知道。」

泰山教頭廖文彬則搞笑地說，如果要評比陳將双和劉丞勳，他當然力挺子弟兵，「因為整個聯盟能守住劉丞勳的就只有我，他第1節就拿14分，我不讓他上場就得了。」

開過玩笑後，廖文彬也解釋，預賽階段他們目標是培養更多可用之兵，因此主力出賽時間不會太多，先發工作是拉開比數，讓學弟們有更多空間可以磨練。

劉丞勳表示，他認同教練的調度和想法，也不會因為出賽時間縮減而不滿，「反正後面有的是機會，接下來還有復賽、準決賽等，今年我們的目標就是奪冠。」

HBL

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