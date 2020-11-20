HBL／萬能收隊史預賽首勝 教練：勝利屬於球員

中央社 / 台北19日電
109學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽展開，萬能工商19日晚間首戰爆冷以81比77擊退南湖高中，收下隊史預賽首勝，其中萬能前鋒殷義傑（左）關鍵時刻挺身而出，率隊突破僵局，助球隊以4分差險勝。 （高中體總提供）
109學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽展開，萬能工商19日晚間首戰爆冷以81比77擊退南湖高中，收下隊史預賽首勝，其中萬能前鋒殷義傑（左）關鍵時刻挺身而出，率隊突破僵局，助球隊以4分差險勝。 （高中體總提供）

萬能工商今天在高中籃球聯賽（HBL）預賽以黑馬之姿爆冷以81比77擊退南湖高中，教練徐國宏說，提醒選手不要急，要與對手比耐心，這場勝利屬於球員的。

109學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽今天在台北體育館舉行，具有8強實力的南湖高中首戰踢到鐵板，一路落後，儘管在決勝節一度扳平戰局，但萬能靠著前鋒殷義傑關鍵時刻挺身而出、突破僵局，助萬能以4分差險勝，收下隊史預賽首勝。

萬能為今年HBL預賽生面孔，教練徐國宏賽前並未給球員太大壓力，僅提醒球員們放輕鬆，壓力在對手那邊。

萬能首度闖進HBL預賽，首戰就能順利開胡，徐國宏強調：「勝利是屬於他們（球員）的。」

考量比賽有轉播，徐國宏秉持著讓每名辛苦練球的球員都有上場機會、享受舞台的想法，今天全隊12人輪流上場，他特別告訴球員，「不要管上場多久，上去就做好本分」。

萬能今天以黃麒哲貢獻20分表現最佳，殷義傑以13分次之，而殷義傑讀秒階段關鍵得分，也是萬能贏球關鍵，他表示，「就是相信自己，想拚」，並做好自己的本分。

從小就愛打球的殷義傑，未曾加入校隊，也未曾想過打HBL，而他高一升高二時一度休學一年，去年7月復學後，受弟弟影響加入球隊，直到今天賽後，對於能站在HBL舞台迎接隊史預賽首勝，他仍覺得自己在做夢。

HBL 南湖高中

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