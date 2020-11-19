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HBL／不滿意就說出來 南山變活潑放眼冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
南山放眼總冠軍，先從內部氣氛做起。記者蘇健忠／攝影
南山放眼總冠軍，先從內部氣氛做起。記者蘇健忠／攝影

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上學年拿下第三名的南山高中，今天在預賽首場比賽就以19分差距大勝松山高中，搶下分組賽首勝，對於放眼冠軍的他們來說也達到提振士氣的效果，而南山隊長陳力生也透露，球員在今年有更好的溝通，甚至直接把不滿意的地方說出來，讓團隊變得更有互動也更活潑。

南山上學年雖然闖進小巨蛋，但最終僅帶回帶三名的成績，讓球員與教練團都坦言相當可惜，不過今年他們整軍再出發，並且從內部氣氛著手改變，在新學年的首場比賽就於「雙山大戰」中輕取松山。

今天拿下17分、8籃板並有一次爆扣演出的吳志鍇就表示，球隊上學年就輸在團隊氣氛，不過在隊長陳力生帶頭下已有所改變，大家都不會把話悶在心裡，不像去年還會互相責怪彼此。

身為隊長的陳力生指出，今年他帶著隊友彼此溝通，並要大家有什麼不滿的地方就應該說出來，好好溝通與解決，「之前大家都悶著，但現在比較願意互動，私底下也變得比較活潑，而我們今年目標一致，就是總冠軍。」

HBL

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