HBL／為游艾喆慶生 能仁率先晉男子4強

中央社 / 台北14日電

能仁家商游艾喆今天高中籃球聯賽男子組8強賽迎戰南湖高中，繳出19分、10籃板「雙十」成績單，在球場度過18歲生日的他，率隊以73比62獲勝，也是男子組首隊進軍4強。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地登場，挑戰連霸的能仁，先前在複賽輸給南湖，今天贏球後，報一箭之仇，並在8強賽勇奪5連勝，繼續維持不敗之身，且率先進軍小巨蛋。

能仁陣中王凱裕拿下23分、11籃板、6阻攻，游艾喆則繳出19分、10籃板、7助攻，兩人聯手幫助能仁以11分差獲勝。

第一年帶兵就前進小巨蛋，離球隊完成連霸大業又更一步，讓能仁家商教練李正豪相當開心，他希望後續比賽，其他替補球員能挺身而出，讓主力王凱裕、游艾喆能適度調節體力。

今天是西洋情人節，同時是游艾喆18歲生日，他透露，12日對戰高苑工商當天，家人已提前幫他慶生，但媽媽和哥哥今天賽前還特別到場，送上祝福生日快樂的看板，而隊友王凱裕也當場獻吻，展現兩人好感情，游艾喆笑著說：「他（王凱裕）平常在宿舍就會這樣。」

游艾喆當場許下願望，除了期待球隊完成連霸外，也希望身體健康。

能仁家商 南湖高中 高苑工商
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