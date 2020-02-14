HBL／回應教練想贏的眼神 張東庭率泰山勝南山

泰山高中後衛張東庭今天高中籃球聯賽男子組8強賽，單場得18分，率隊以94比80力退南山，張東庭表示，看到教練眼神認真、很想贏，因此想幫教練拿下勝利。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地開打，泰山首節就打出25比13攻勢、力壓南山。泰山高中教練廖文彬解釋，賽前策略就是要趁對手開局未進入狀況，打得對方措手不及，也告訴球員，「要先打起來放」。

廖文彬除了提醒球員，要敢於在外線出手，也要穩住陣腳，而此役關鍵在於做好防守，壓制南山陳力生、宋昕澔得分火力；泰山最終以94比80獲勝，目前戰績4勝1敗。

兩隊過程一度呈現拉鋸戰，廖文彬分析，南山策略以守區域為主，而泰山球風屬於跑動式攻擊，不能慢下來打，因此他也要球員，「讓對手跟著我們節奏在打，才是我們要的東西」。

即使泰山中場休息時，仍以45比34領先，有鑒於球隊前幾年曾被逆轉的經驗，廖文彬希望球員，將比分當作0比0在打。

張東庭今天拿下18分、8籃板、9助攻，得分追平個人生涯新高，平常心以對的他提到，「助攻也是要靠隊友幫忙，他投進我才有助攻，不能完全算在我身上」。

「大家覺得這一勝很重要，感覺教練更想贏，看他眼神都變了，眼神變得更認真。」張東庭感受到教練期待，更覺得要幫教練拿下這一場比賽。