快訊

鑽石公主號又有6人確診 確診人數達到70人

HBL／防疫升級 斥資75萬添購紅外線熱像儀

中央社 / 台北9日電
受武漢肺炎疫情影響，HBL甲級8強首度「關門」開打。記者侯永全／攝影

HBL男、女8強賽今天在台北和平籃球館、台北體育館兩地開打，為防堵武漢肺炎疫情，高中體總斥資新台幣75萬元添購2台紅外線熱像儀，並在所有入口配置酒精乾洗手進行消毒。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽今天如期舉行，為了降低新型冠狀病毒擴散風險，史上首度採取「關門」方式比賽，除球員、教練與工作人員之外，謝絕球迷進場看球，整個球場空蕩蕩，和過往人聲鼎沸、加油聲此起彼落的熱鬧場面截然不同。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，現在新型冠狀病毒肆虐，就算想買都買不到紅外線熱像儀體溫監控設備，若不是體育署學校體育組的幫忙，高中體總也無法買到。

HBL男、女8強賽分兩地舉行，兩座場館的防疫措施完全相同，除都有配置紅外線熱像儀體溫監控設備，也有工作人員手持紅外線體溫感測器與酒精，進場就得量體溫並乾洗手。

雖然比賽場面冷清，但防疫工作不馬虎，高中體總透露，現場工作人員幾乎是過往的4倍人力，不僅出入口都有工作人員待命，且球員休息室、現場座位只要使用過後，換場時都會進行消毒，就是要讓病毒無所遁形。

體育署長高俊雄今天也親自視察HBL的防疫狀況，他並強調，HBL是國內指標型賽事，也是最受歡迎的學生運動之一，因此防疫工作非常重要，也能當成其他單位的借鏡。

HBL
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新北市民子女從中港澳返台 就學可先安置後補件

HBL／史上首度關門戰 小綠綠輕取永平

韓國瑜大寮包公廟祈福 不時提醒新冠肺炎防疫重點

HBL／高中體總採購紅外線測溫儀 應援團進場未定案

相關新聞

HBL／史上首度關門戰 小綠綠輕取永平

HBL史上首次「關門」進行的甲級8強賽，今天在台北和平籃球館和台北體育館兩地開戰，偌大觀眾席因不開放球迷進場而空蕩蕩，「...

HBL 108學年8強賽程與最新比分

一人一票，挺你的學校！為HBL 8強球隊打氣，抽冠軍賽門票！

HBL／防疫升級 斥資75萬添購紅外線熱像儀

HBL男、女8強賽今天在台北和平籃球館、台北體育館兩地開打，為防堵武漢肺炎疫情，高中體總斥資新台幣75萬元添購2台紅外線...

HBL／高中體總採購紅外線測溫儀 應援團進場未定案

HBL甲級男、女八強賽在昨天確定不開放觀眾進場後，體育署與高中體總仍在昨天向中央流行疫情指揮中心爭取每校200名應援團進...

HBL／體育署爭取加油團入場 但排除球員家長

即將在九日開打的高中甲級籃球聯賽男、女子八強賽，教育部體育署與高中體育總會昨天決議將按照原定計畫「閉門開打」，但仍不排除向部爭取讓學校自組加油團，透過團進團出的方式進行防疫管制，且緊接登場的大專籃球聯賽公開男一級八強賽事也將比照辦理。

HBL／四強決賽視疫情延期辦理 恐改至全中運後舉行

體育署署長高俊雄與高中體育總會會長胡劍峰今天針對即將開打的HBL甲級男、女八強賽宣布將按照原定計畫「閉門開打」，不過將會...

HBL／八強賽不開放觀眾 體育署爭取各校自組加油團

即將在9日開打的HBL男、女八強賽，在日前傳出將「閉門開打」後，今天體育署署長高俊雄在例行賽記者會上宣布，在考量武漢肺炎...

HBL／8強閉門有變數？ 高俊雄：仍在密集協商

即將在九日開打的HBL男、女八強賽，在昨天傳出參賽學校已收到不開放觀眾、啦啦隊進場的公文後，體育署署長高俊雄在今天出席活...

HBL／疫情影響傳8強閉門開打 體育署周四說明

武漢肺炎疫情持續擴大，在SBL明星賽與ABL主場賽事都傳出取消和延期後，原訂於9日開打的108學年度HBL八強賽，今天也...

熱門新聞

NBA／近3年已換6隊 快艇正式裁掉「小土豆」湯瑪斯

NBA／干擾球爭議判決 里拉德：裁判抹殺勝利

NBA／詹姆斯34次助攻雙位數 創生涯單季新高

NBA／灰狼狂轟26記三分球 痛宰快艇止13連敗

石垣島交流賽／「石垣島慘案」再現 猿對羅德6連敗

棒球／周思齊球芽團隊 想爭取經營台中成棒隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。